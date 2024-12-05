تحت شعار «طفل أزهري واع ومتميز» مطروح النموذجي يحتفل بيوم الطفل العالمي

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الشيخ عبد العظيم
الشيخ عبد العظيم سالم في الاحتفالية

 

نظمت إدارة رياض الأطفال بمنطقة مطروح الأزهرية، بالتعاون مع معهد مطروح النموذجي، احتفالية يوم الطفل العالمي، تحت شعار طفل أزهري واع ومتميز»، وذلك بمقر المعهد.

شهد الإحتفال فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، الأستاذ محمد العشري، موفد قطاع المعاهد الأزهرية، الأستاذ سيد عثمان، مدير التعليم النموذجي، والأستاذة حنان عزت عميدة مجمع مطروح النموذجي، والاستاذ عبد السلام عاصي، عميد المعهد سابقا.

وقالت الأستاذة جيهان يوسف، موجه عام رياض الأطفال بمنطقة مطروح الأزهرية، أن الهدف من الإحتفال تشجيع الأطفال على أن يكونوا في الصدارة، وإعلاء أصواتهم وإبراز أحلامهم وأفكارهم، لخلق جيل جديد واع بحقوقه، معتز بهويته.

تضمن الحفل  الذى أشرف عليه معلمات رياض الأطفال بالمعهد، عدة فقرات شعرية واستعراضية وغنائية،  تركزت حول حقوق الطفل وتعزيز حقوقه، وتوفير بيئة ترفيهية تعزز من سعادتهم ورفاهيتهم.

ومن جانبه أشاد فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس المنطقة الأزهرية، بالفقرات والتنظيم، مؤكدا على ضرورة الإستماع إلى الأطفال، ودعمهم، وتعزيز حقوقهم لتحقيق عالم أفضل في الحاضر والمستقبل.

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