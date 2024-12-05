حبس 10 سنوات للمتهم في وفاة 2 وإصابة آخرين باختناق بسبب إلقاؤه ماده سامة بالغربية

قررت محكمة جنايات المحلة الكبرى، التابعة لمحافظة الغربية اليوم، الخميس، برئاسة المستشار السيد شكر،و عضوية كل من المستشار محمد الغريب، والمستشار حسام عبد الباسط، والمستشار محمد صلاح، بالحكم على المتهم فى التسبب بوفاة شخصين وإصابة آخرين، بالقاء مادة سامة بالحبس ١٠ سنوات.

كانت هيئة المحكمة استعمت لمرافعة الدفاع عن المتهم والاطلاع على تقرير النيابة العامة حول قيام المتهم بالتسبب في أحداث حالة وفاة وإصابات بعد قيامة بالقاء مخالفات كيماوية على جانب احد الترع تشبة الاسمنت.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية العام الماضي،إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتى يفيد بوفاة إثنين وإصابة آخرين أثر استنشاق مادة سامة لا يعرف مصدرها.

وتبين قيام صاحب مصنع للكيماويات بالقاء مخلفات بجوار أحد الترع بقرية كفر حانوت التابعة لمركز زفتى، وقام أحد المزارعين بأخذها إلى منزلة ظننا منة أنها اسمنت وقام بوضع عليها مياة لاستخدامها إلا أنها صدر عنها غاز سام مما تسبب في وفاتة هو وصديقة واصابة آخرين باختناق.