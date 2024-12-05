وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الإريتري

أخبار مصر
بدر عبدالعاطي، وزير
بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا مع عثمان، صالح وزير خارجية إريتريا.

تناول الاتصال العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، والحرص المتبادل لتطويرها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، والبناء على الزيارة التاريخية التي أجراها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى اريتريا ولقاءه مع الرئيس الإريتري "أسياس أفورقى" يوم 10 أكتوبر، وهي الزيارة التي نتج عنها تدشين مرحلة جديدة من التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

وأكد الوزيران، على تطلعهما لعقد المشاورات السياسية المقبلة بين البلدين، ومواصلة التنسيق الثلاثي بين مصر واريتريا والصومال وعقد الاجتماعات التنسيقية بين وزراء خارجية الدول الثلاث.

ويأتي الاتصال فى إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيسين بمواصلة التنسيق لدعم العلاقات الثنائية والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.  

وقد تطرق الوزيران إلى عدد من القضايا الإقليمية التي تهم البلدين بما في ذلك دعم الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي وتعزيز التعاون المشترك، حيث تم إعادة التأكيد على أهمية احترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه.

وزير الخارجية اريتريا بدر عبد العاطي

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