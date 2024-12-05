فى اطار فعاليات معرض فوود افريكا.. جلسة نقاشية تحت عنوان " التجارة البينية الإفريقية.. الفرص والتحديات "

تواصلت الجلسات النقاشية المقامة فى اطار فعاليات المعرض التجارى الدولى للأغذية والمشروبات " فوود افريكا " فى دورته التاسعة، حيث عقدت جلسة نقاشية تحت عنوان جلسة بعنوان " التجارة البينية الإفريقية.. الفرص والتحديات "

وقد شارك فى الجلسة كل من الوزير مفوض تجارى. فاضل يعقوب مدير ادارة الشئون الافريقية بجهاز التمثيل التجارى المصرى، والمهندس. أحمد السباعي، المدير العام لشركة إيجي سويس، وأسامة زناخرى، مدير البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير ( افريكسيم بنك )، وشيماء فتحى، مديرة تنمية الصادرات بشركة بيتى، وداليا ابو الوفا، المديرالاقليمى للتسويق بشركة المنيرى القابضة، أدارت الجلسة لمياء المليجي، مستشار تطوير الأعمال بمشروع الابتكار الزراعي- الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ.

وقال الوزير مفوض تجارى. فاضل يعقوب مدير ادارة الشئون الافريقية بجهاز التمثيل التجارى المصرى، ان الدولة المصرية حريصة على تعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الدول الافريقية، إلى جانب المساهمة فى تحقيق التنمية المنشودة لدول القارة السمراء، لافتًا فى هذا الاطار إلى ان مصر ترتبط بعدد من الاتفاقيات التجارية مع كافة التكتلات الاقتصادية الافريقية، وعلى راسها اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية AFCFTA، والتى تضم 54 دولة، وكذا اتفاقية التكتلات الثلاث والتى تضم الكوميسا والسادك وتجمع شرق افريقيا، فضلا عن اتفاقية تجمع الكوميسا والتى تضم 21 دولة افريقية، لافتًا إلى ان مصر انضمت ايضا إلى مبادرة التجارة الموجهة والتى تضم 10 دول افريقية، حيث تتيح تبادل السلع بشكل حر، وتعد بداية لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية.

واشار إلى ان وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تنفذ استراتيجية طموحة لتعزيز التواجد المصرى فى القارة السمراء من خلال عدد من المحاور، أهمها زيادة معدلات الصادرات المصرية من حيث الكمية والقيمة، والسعى لفتح اسواق افريقية جديدة امام المنتجات المصرية، فضلا عن زيادة تواجد الشركات المصرية للاستثمار داخل الدول الافريقية.

وأوضح أسامة زناخرى، مدير البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير (افريكسيم بنك) أن البنك منذ انشائه حريص على القيام بدوره الرئيسى فى تحقيق التنمية لكافة بلدان القارة الإفريقية، من خلال اتاحة العديد من المبادرات والبرامج الداعمة لتعزيز التعاون الاقتصادى بين دول القارة السمراء.

وأشار إلى ان البنك ينظم معرض التجارة البينية الافريقية والذى يقام كل عامين، واستضافت مصر النسخة الأولى والثالثة لهذا المعرض، ومن المقرر ان تستضيف دولة الجزائر النسخة الرابعة للمعرض خلال شهر سبتمبر المقبل.

كما تحدث المهندس. أحمد السباعي، المدير العام لشركة إيجي سويس، حول اهمية التوسع فى تصدير المنتجات المصرية للسوق الافريقى وايضا للعديد من الأسواق الخارجية والتى تتيح فرصًا واعدة للمنتجات المصرية ذات الجودة العالية، لافتًا إلى ان اكثر من 70% من انتاج شركته موجه للتصدير.

واشار إلى ان المنتج الغذائى المصرى يمتلك العديد من المزايا التنافسية داخل السوق الافريقى أولها توافر مدخلات العديد من المنتجات الغذائية محليًا، وكذا التوافق مع معايير الجودة الدولية، بالاضافة إلى السعر التنافسى.

ولفتت داليا ابو الوفا، المديرالاقليمى للتسويق بشركة المنيرى القابضة، إلى ان السوق الافريقى يمثل الوجهة الرئيسية لصادرات الشركة، حيث يصل اجمالى انتاج الشركة إلى حوالى 70 الف طن سنويًا منها 50 الف طن صادرات غذائية لدول افريقية من بينها جنوب افريقيا وتونس والجزائر والمغرب وليبيا وكينيا ومدغشقر والصومال، وتشمل منتجات الذرة والدقيق والأغذية المعلبة.

وأشارت شيماء فتحى، مديرة تنمية الصادرات بشركة بيتى - احدى الشركات المملوكة لمجموعة المراعى السعودية – ان الشركة تحظى بحصة سوقية كبيرة فى السوق المصرى وتحتل المركز الأول فى انتاج الألبان والمشروبات والعصائر، وتقوم بالتصدير لـ 48 دولة حول العالم فى اوروبا وافريقيا وامريكا وكندا واستراليا.

وأوضحت ان الالتزام بانتاج منتجات مطابقة لأعلى معايير الجودة ومتوافقة مع المعايير الدولية تمثل ركيزة اساسية لنفاذ وقبول المنتجات المصدرة للأسواق الخارجية ومن بينها السوق الأفريقى، منوهةً إلى أهمية برنامج رد الأعباء التصديرية والذى ساهم وبشكل كبير فى دخول العديد من الشركات إلى قائمة المصدرين.