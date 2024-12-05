خلاف مالي.. قرار قضائي ضد المتهمين بالتعدي على شاب وإكراهه على توقيع إيصالات ببدر

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قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح الشروق وبدر تجديد حبس شخصين بتهمة التعدى على شخص وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بمدينة بدر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من (عامل) بتضرره من (شخصين- مقيمان بالقاهرة) لقيامهما بإستدراجه لمسكن أحدهما والتعدى عليه بالضرب وتصويره، وإكراهه على توقيع ( 2 دفتر إيصالات أمانة - إقرار إستلام مبلغ مالى)، وعلل قيامهما بذلك لإتهامهما له بسرقة مبلغ مالى منهما.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما مضبوطات أبرزها ( 2 دفتر إيصالات أمانة موقعين بمعرفة المجنى عليه- إقرار إستلام مبلغ مالى - هاتف محمول يحوى على مقاطع مصورة للمجنى عليه).. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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