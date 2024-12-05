يطعن زوجته بسبب خلافات أسرية في الإسماعيلية

أقدم زوج على طعن زوجته بعدة طعنات نافذة، وذلك بعد مشادة كلامية بينهما تخولت إلى مشاجرة أثناء تواجدهما بداخل شقتهما بمدينة الاسماعيلية بشارع المستشفي بمتطقة حي السلام.

وتعود أحداث وتفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عامر مدير أمن الاسماعيلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغا عن إصابة ربة منزل بعدة طعنات أثناء تواجدها بشقتها بمدينة الاسماعيلية.

وبالفحص تبيت أن أن المجني عليها تدعى "أميره محمد اسماعيل، 45 عاما، ربة منزل، ومصابة بطعنات سكين بالوجه والظهر.

واتهمت المجني عليها زوجها وراء الواقعة بعد حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات أسرية.

وعلي الفور تم نقل المجني عليها في حالة خطيرة إلى مجمع الإسماعيلية الطبي تحت الملاحظة الطبية والعناية الفائقة.

وتم حُرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابة حول ملابسات وتفاصيل الحادث، وضبط الزوج.