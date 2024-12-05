تصحيح المفاهيم المغلوطة فى ندوة لـ "طب بيطري أسيوط"

محافظات
جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظمت كلية الطب البيطري بجامعة أسيوط اليوم الخميس ندوة دينية لطلاب الكلية، بعنوان تصحيح المفاهيم المغلوطة.

وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة وبحضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش عميدة كلية الطب البيطري، والمشرف العام على الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور مؤمن عبد العظيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

 وحاضر في الندوة؛ الشيخ مرتجى عبد الرؤوف مدير عام منطقة وعظ أسيوط الأزهرية، والشيخ سيد محمد عبد العزيز مدير الدعوة بالمنطقة الأزهرية، بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين وطلاب الكلية.

 وأكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ حرص جامعة أسيوط على عقد الندوات التوعوية؛ لمواجهة الفكر المتطرف، والتشدد والتعصب والرجعية، مشيرا إلى أهمية التوعية؛ بترسيخ واقع الدين؛ بما يتضمنه من الصفح والتسامح والتيسير وقبول الآخر وإعلاء قيم المواطنة والتصالح والسلام النفسي، مؤكدًا على الحاجة إلى نشر أخلاق الرحمة، وحسن معاملة الآخرين في المجتمع، من أجل استقراره، وسعادة أفراده.

وأشاد الدكتور أحمد عبد المولى، بموضوع الندوة التي ناقشت عددا من المفاهيم المغلوطة، ومنها أن التدين هو فقط الالتزام بالعبادات، بينما أكد الإسلام أن حسن الخلق هو أهم ما يميز الإنسان المتدين، بكل ما يشمله حسن الخلق من القيم الحقيقية للإسلام، مثل الرحمة، واليسر، والتسامح، والسلام، والإنتاج، والإتقان، والتعايش، والمحافظة على الدماء والأموال.

وتقدمت الدكتورة مديحة درويش بالشكر والتقدير لإدارة الجامعة التي لا تدخر جهدًا في دعم كافة الأنشطة الطلابية، في جميع الكليات، مشيدة بالتعاون مع الأزهر الشريف في توعية طلاب الجامعة دينيًا، وتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم، وتعزيز قيم التراحم، والتسامح، وتنمية الانتماء الوطني، وغيرها من قيم الإسلام السمحة.

وتناولت الندوة؛ التدين بمفهومه الصحيح، وتوضيح أهمية أن يحيا الإنسان بقلب سليم، وأن يتجنب آفات اللسان وأخطرها؛ وإطلاق الشائعات، والنميمة بين الناس، وأهمية نشر قيمة احترام المعلم، وتقدير قيمة الوقت، وعدم إضاعته فيما لا يفيد على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، والاعتماد على المواقع الموثوق فيها للفتوى في أمور الدين

اسيوط أسيوط اليوم إشراف أصل اطار اعتماد أعضاء اعضاء هيئة التدريس آسية أفق ألا الاجتماع اسيو الأزهر الازهري الأزهرية أشر افة الـ الازه الاعتماد الالتزام الان الانتماء الأنشطة ازهرية استقر استقرار الأنشطة الطلابية ادرة ادرة الرئاسية ازهر احم أحمد المنشاوي أحمد عبد المولى أزهري بالجامعة بعنوان

مواد متعلقة

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لقسم الروماتيزم والتأهيل بطب أزهر أسيوط

محافظ أسيوط: تحرير 260 محضر تموينى بالمراكز والأحياء

الحوكمة والتطوير المؤسسي دورة تدريبية بجامعة أسيوط

إنطلاق لقاءات النسخة الثالثة من المؤتمر الوطني للنشء فى أسيوط

غدا قصور الثقافة تطلق الملتقى العاشر لمناهضة العنف ضد المرأة بأسيوط

جامعة أسيوط تعلن عن البرنامج التدريبي المكثف لتأهيل المتقدمين لشغل منصب عميد كلية

محافظ أسيوط: رصف الطريق الموازي للسكة الحديد بمنطقة السادات بحي غرب

محافظ أسيوط: رفع 180 طن من تراكمات القمامة والمخلفات بمركز أبوتيج
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل:- الدولار يتجاوز حاجز الـ50 جنيهًا لأول مرة في تاريخ البنوك المصرية

مجموعة نارية محتملة لـ الأهلي في قرعة كأس العالم للأندية 2025

نجم بوروسيا دورتموند يريد الانضمام إلى برشلونة

عاجل - ساعة جمال عبد الناصر للبيع في مزاد وسعرها يصل لـ60 ألف دولار

تامر حبيب يشيد بـ "مين يصدق؟": فيلم صادق ومهم لا تفوتوا مشاهدته

‏لافروف: "الحرب الباردة" الجديدة قد تصبح "ساخنة"

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تفتتح منتدى الأعمال المصري الطاجيكي بمُشاركة 50 شركة من الجانبين

مصر تتقدم بطلب رسمي لاستضافة بطولة العالم للكوارش 2025