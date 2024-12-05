مجموعة نارية محتملة لـ الأهلي في قرعة كأس العالم للأندية 2025

أسدل الستار على سحب قرعة مراسم مونديال أمريكا بنظامه الجديد بعد استحداث البطولة بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وكانت البطولة في السابق تضم 7 أندية فقط، وهم أبطال الست قارات، بالإضافة إلى ممثل البلد المُستضيف.

مجموعة نارية محتملة لـ الأهلي

وعدل الفيفا هذه البطولة لتُقام بمشاركة أندية أكثر في البطولة،وتم زيادة أندية من البطولة إلى 32 فريقًا يتم تقسيمهم على ثماني مجموعة.

ويتواجد النادي الأهلي في كأس العالم للأندية بعدما توج بلقب دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي 2023/2024، ونظرًا لتتويجه بالبطولة أيضًا في 4 مناسبات من آخر 5 مرات.

وعلى ما صنفه فيفا قد يقع النادي الأهلي في مجموعة رفقة أندية مانشستر سيتي، يوفنتوس، الترجي، وسيتم إضافة مجموعة الأهلي فور سحب نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2025.

و تنطلق بطولة كأس العالم للأندية بالنظام الجديد لأول مرة في يوم 15 يونيو 2025 وتنتهي البطولة في 13 يوليو.

والجدير ذكره أن النادي الأهلي يقع في التصنيف الثالث الذي أعلنه “فيفا” ويضم التصنيف سبعة أندية أخرى بجانب المارد الأحمر، ما يعني أنهم لن يتواجدون مع نادي القلعة الحمراء في مجموعته في كأس العالم للأندية.