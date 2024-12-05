26 ديسمبر.. استئناف البلوجر سوزي الأردنية على حكم حبسها عامين

حوادث
سوزي الأردنية
سوزي الأردنية


حددت محكمة مستأنف جنح المطرية، جلسة 26 ديسمبر الجاري، للنظر في الطعن المقدم من البلوجر سوزي الأردنية على حكم صدر من محكمة جنح الطفل بالحبس عامين، على خلفية اتهامها بسب والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام.

في وقت سابق أدانت محكمة جنح المطرية، حكمًا بحبس البلوجر سوزي الأردنية، عامين مع تغريمها 300 ألف جنيه، بالإضافة إلى كفالة قيمتها 100 ألف جنيه، وذلك بعد اتهامها باستخدام ألفاظ خادشة للحياء العام في حق والدها أثناء بث مباشر.

وخلال استجوابها، أوضحت سوزي أن والدها استولى على أموالها التي كسبتها من "تيك توك" ورفض إعادتها، ما أدى إلى شجار بينهما أثناء البث.

وأكدت أنها لم تكن تدرك أن الآلاف يشاهدون الموقف وأنها لم تقصد إهانة والدها، قائلة: "اندمجت في الموقف وما كانش قصدي أهين أبويا قدام الناس".

وألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على سوزي في منطقة الساحل بتهمة الإساءة للقيم الأسرية بعد نشرها مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ مسيئة.

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