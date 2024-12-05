الفراخ اليوم في الأسواق.. أسعار الدواجن في محلات البيع والموارد التجارية

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تحليل أسعار الدواجن
تحليل أسعار الدواجن اليوم الخميس

تشهد أسعار الدواجن اليوم الموافق ٥ ديسمبر 2024 ارتفاعًا ملحوظًا بقيمة جنيهين للكيلو، سواء في المزارع أو لدى محلات البيع والموارد التجارية. جاء ذلك وفقًا لآخر تحديثات بورصة الدواجن والبوابة الحكومية لرصد الأسعار.

أسعار الفراخ البيضاء في المزارع

 

سجلت أسعار الفراخ البيضاء ارتفاعًا واضحًا اليوم، حيث تراوح سعر الكيلو في المزارع بين 70 و71 جنيهًا، مقارنة بالسعر السابق الذي كان أقل بمقدار جنيهين.

النوعالسعر (جنيه/كيلو)التغير
الفراخ البيضاء70 - 71+2

 

أسعار الفراخ البلدي في المزارع

 

ارتفع سعر كيلو الفراخ البلدي ليصل إلى 82 - 83 جنيهًا في المزارع، ما يعكس زيادة قدرها جنيهين عن السعر السابق.

النوعالسعر (جنيه/كيلو)التغير
الفراخ البلدي82 - 83+2

أسعار الفراخ البيضاء للمستهلك في الأسواق

 

وفقًا لرصد البوابة الحكومية، ارتفع متوسط سعر الفراخ البيضاء للمستهلك إلى 82.8 جنيهًا للكيلو، حيث تراوحت الأسعار بين 73 و130 جنيهًا حسب المنطقة ونوع المحل التجاري.

النوعمتوسط السعر (جنيه/كيلو)النطاق السعري (جنيه/كيلو)التغير
الفراخ البيضاء82.873 - 130+2

أسعار الفراخ البلدي للمستهلك في الأسواق

أما أسعار الفراخ البلدي للمستهلك، فقد بلغت 117.1 جنيهًا للكيلو كمتوسط، مع تفاوت الأسعار بين 85 و160 جنيهًا حسب المنطقة ومحل البيع.

النوعمتوسط السعر (جنيه/كيلو)النطاق السعري (جنيه/كيلو)التغير
الفراخ البلدي117.185 - 160+2
أسعار الدواجن 

أسعار الدواجن في السلاسل الغذائية والمحلات الكبرى

أسعار الدواجن في المحلات الكبرى والسلاسل الغذائية شهدت تفاوتًا ملحوظًا حسب النوع والوزن. وجاءت كالتالي:

النوعالسعر (جنيه)الوزن
أوراك دجاج طازجة (روستي)95بالكيلو
دجاجة كاملة طازجة (روستي)1551 - 1.1 كجم
صدور دجاج طازجة (روستي)275بالكيلو
صدور دجاج بالعظم (فرازة)125900 جرام
دبوس دجاج طازج (فرازة)135900 جرام
فيليه دجاج طازج (فرازة)250900 جرام
دجاجة كاملة طازجة (فرازة)150950 - 1000 جرام
دجاج بلدي كامل طازج2931.5 كجم
أوراك دجاج (تمري)140بالكيلو
بانيه دجاج فريش (تمري)290بالكيلو
دجاج كامل طازج (الوطنية)1821.45 كجم
بانيه دجاج فريش (الوطنية)260بالكيلو
أوراك دجاج بالعظم (الوطنية)120بالكيلو

تحليل أسعار الدواجن اليوم

 

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم جاء نتيجة عوامل متعددة تشمل:

  1. زيادة الطلب: ارتفاع الاستهلاك مع اقتراب موسم الإجازات.
  2. تكاليف الإنتاج: زيادات في أسعار الأعلاف والطاقة المستخدمة في الإنتاج.
  3. تكاليف النقل: تأثير زيادة أسعار الوقود على تكلفة النقل بين المزارع والأسواق.

 

تأثير ارتفاع الأسعار على المستهلكين

 

  1. زيادة النفقات اليومية: ارتفاع أسعار الدواجن يؤدي إلى زيادة تكلفة الوجبات اليومية للأسر.
  2. تراجع الإقبال: قد يضطر البعض لتقليل استهلاك الدواجن أو البحث عن بدائل أخرى.

نصائح للتعامل مع الوضع الحالي

 

  • شراء الدواجن من المصادر الموثوقة لضمان الجودة.
  • التخطيط المسبق للشراء وتخزين الكميات المناسبة لتجنب زيادات الأسعار.
  • متابعة العروض في السلاسل الغذائية للحصول على أسعار مخفضة.

تشهد أسعار الدواجن اليوم ارتفاعًا ملحوظًا ينعكس على الأسواق المحلية والمستهلكين. رغم ذلك، يظل السوق مليئًا بالخيارات التي تتيح للمستهلكين الحصول على المنتجات بأسعار متفاوتة تتناسب مع احتياجاتهم.

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