الفراخ اليوم في الأسواق.. أسعار الدواجن في محلات البيع والموارد التجارية

تشهد أسعار الدواجن اليوم الموافق ٥ ديسمبر 2024 ارتفاعًا ملحوظًا بقيمة جنيهين للكيلو، سواء في المزارع أو لدى محلات البيع والموارد التجارية. جاء ذلك وفقًا لآخر تحديثات بورصة الدواجن والبوابة الحكومية لرصد الأسعار.

أسعار الفراخ البيضاء في المزارع

سجلت أسعار الفراخ البيضاء ارتفاعًا واضحًا اليوم، حيث تراوح سعر الكيلو في المزارع بين 70 و71 جنيهًا، مقارنة بالسعر السابق الذي كان أقل بمقدار جنيهين.

النوع السعر (جنيه/كيلو) التغير الفراخ البيضاء 70 - 71 +2

أسعار الفراخ البلدي في المزارع

ارتفع سعر كيلو الفراخ البلدي ليصل إلى 82 - 83 جنيهًا في المزارع، ما يعكس زيادة قدرها جنيهين عن السعر السابق.

النوع السعر (جنيه/كيلو) التغير الفراخ البلدي 82 - 83 +2

أسعار الفراخ البيضاء للمستهلك في الأسواق

وفقًا لرصد البوابة الحكومية، ارتفع متوسط سعر الفراخ البيضاء للمستهلك إلى 82.8 جنيهًا للكيلو، حيث تراوحت الأسعار بين 73 و130 جنيهًا حسب المنطقة ونوع المحل التجاري.

النوع متوسط السعر (جنيه/كيلو) النطاق السعري (جنيه/كيلو) التغير الفراخ البيضاء 82.8 73 - 130 +2

أسعار الفراخ البلدي للمستهلك في الأسواق

أما أسعار الفراخ البلدي للمستهلك، فقد بلغت 117.1 جنيهًا للكيلو كمتوسط، مع تفاوت الأسعار بين 85 و160 جنيهًا حسب المنطقة ومحل البيع.

النوع متوسط السعر (جنيه/كيلو) النطاق السعري (جنيه/كيلو) التغير الفراخ البلدي 117.1 85 - 160 +2

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن في السلاسل الغذائية والمحلات الكبرى

أسعار الدواجن في المحلات الكبرى والسلاسل الغذائية شهدت تفاوتًا ملحوظًا حسب النوع والوزن. وجاءت كالتالي:

النوع السعر (جنيه) الوزن أوراك دجاج طازجة (روستي) 95 بالكيلو دجاجة كاملة طازجة (روستي) 155 1 - 1.1 كجم صدور دجاج طازجة (روستي) 275 بالكيلو صدور دجاج بالعظم (فرازة) 125 900 جرام دبوس دجاج طازج (فرازة) 135 900 جرام فيليه دجاج طازج (فرازة) 250 900 جرام دجاجة كاملة طازجة (فرازة) 150 950 - 1000 جرام دجاج بلدي كامل طازج 293 1.5 كجم أوراك دجاج (تمري) 140 بالكيلو بانيه دجاج فريش (تمري) 290 بالكيلو دجاج كامل طازج (الوطنية) 182 1.45 كجم بانيه دجاج فريش (الوطنية) 260 بالكيلو أوراك دجاج بالعظم (الوطنية) 120 بالكيلو

تحليل أسعار الدواجن اليوم

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم جاء نتيجة عوامل متعددة تشمل:

زيادة الطلب: ارتفاع الاستهلاك مع اقتراب موسم الإجازات. تكاليف الإنتاج: زيادات في أسعار الأعلاف والطاقة المستخدمة في الإنتاج. تكاليف النقل: تأثير زيادة أسعار الوقود على تكلفة النقل بين المزارع والأسواق.

تأثير ارتفاع الأسعار على المستهلكين

زيادة النفقات اليومية: ارتفاع أسعار الدواجن يؤدي إلى زيادة تكلفة الوجبات اليومية للأسر. تراجع الإقبال: قد يضطر البعض لتقليل استهلاك الدواجن أو البحث عن بدائل أخرى.

نصائح للتعامل مع الوضع الحالي

شراء الدواجن من المصادر الموثوقة لضمان الجودة.

التخطيط المسبق للشراء وتخزين الكميات المناسبة لتجنب زيادات الأسعار.

متابعة العروض في السلاسل الغذائية للحصول على أسعار مخفضة.

تشهد أسعار الدواجن اليوم ارتفاعًا ملحوظًا ينعكس على الأسواق المحلية والمستهلكين. رغم ذلك، يظل السوق مليئًا بالخيارات التي تتيح للمستهلكين الحصول على المنتجات بأسعار متفاوتة تتناسب مع احتياجاتهم.