محافظ الإسماعيلية يشارك في فعاليات المؤتمر الأول للصيدلة الإكلينيكية بهيئة الرعاية الصحية

شارك اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، في فعاليات المؤتمر الأول للصيدلة الإكلينيكية بفرع الهيئة بالإسماعيلية بفندق تيوليب الفرسان بالإسماعيلية، والذي تم تنظيمه من قبل فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية تحت إشراف الدكتور محمد سامي حامد مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة، وذلك تحت شعار "تعزيز دور الصيدلة الإكلينيكية في تحسين جودة الرعاية الصحية".

وتناول المؤتمر دور الصيادلة المحوري في تطوير قطاعي الصحة والدواء المصري وتحديد الاستخدام الأمثل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشاد محافظ الإسماعيلية بجهود الكوادر الطبية والصيدلانية في المحافظة، مؤكدًا على أهمية دورهم في الحفاظ على صحة المواطنين وتقديم الرعاية الصحية الشاملة، منوهًا على التزام المحافظة بدعم القطاع الصحي وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

من جانبه، استعرض الدكتور سامي الدور الحيوي للصيادلة الإكلينيكين في تقديم رعاية صحية آمنة وفعَّالة للمرضى، وأهمية التعاون بين الصيادلة والأطباء في تحسين نتائج العلاج، ودورهم فى مبادرات التوعية الصحية؛ فعلى سبيل المثال لا الحصر مبادرة "كبسولة وعي"، "التوعية بالمضادات الحيوية وآمان الدواء"، التي كان لها بالغ الأثر في توعية المستفيدين والمترددين على منشآت هيئة الرعاية الصحية.

وأشار سامي إلى أن تجربة التأمين الصحي الشامل في الإسماعيلية، حققت التنوع والتنافس في تطبيق معايير الجودة، مشيرًا إلى ما تم تحقيقه على أرض الواقع من إنجازات.

موضحًا أن قطاع الصيادلة التابع لفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية نجح في توفير أكثر من ٩٠٪ من أدوية الأمراض المزمنة والغير مزمنة حيث أنه يضم عدد ١٢٠٠ دكتور صيدلي، هذا إلى جانب الدور الرائد للصيدلي الإكلينيكي والذي يتعامل مباشرة مع المنتفعين من المنظومة من حيث تحضير الدواء وتوجيه المرضى وتهيئة المريض والأعراض الجانبية للدواء.

تضمن المؤتمر مجموعة من الجلسات العلمية وورش العمل التي تناولت مواضيع متعددة، منها إدارة الأدوية، سلامة المرضى، وأحدث الاتجاهات في الصيدلة الإكلينيكية، كما تم استعراض تجارب ناجحة من بعض المنشآت الصحية في تطبيق استراتيجيات فعالة لتحسين إدارة الأدوية وتقليل المخاطر.

وخلال المؤتمر تم استعراض نجاح مبادرة "كوادر" لتأهيل القيادات، ومبادرة "فكرة" بداية لمستقبل أفضل، والتي انطلقت من فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، والتي تمثل خطوة هامة نحو بناء مستقبل صحي زاهر يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الاستثمار في العنصر البشري وتطوير مهاراته.

فيما شهد المؤتمر حضور عدد كبير من الصيادلة الإكلينيكيين، والأطباء، والباحثين، مما يعكس أهمية ذلك في المجال الصحي.



هذا ويعد المؤتمر جزءًا من جهود الهيئة المستمرة لدعم وتشجيع البحث العلمي، ويؤكد تطلعها الدائم لتعزيز قدرات ومهارات فريقها الطبي في مواجهة تحديات الأمراض، كما تؤكد الهيئة على التزامها الدائم بتطوير الرعاية الصحية في مصر وتحقيق أعلى مستويات الجودة والتميز في خدماتها الطبية للوصول إلى أعلى درجات رضاء المنتفعين.

وخلال المؤتمر أهدى الدكتور محمد سامي حامد مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية درع الهيئة للواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية تقديرًا لجهوده ودعمه في قطاع الرعاية الصحية بالإسماعيلية.

كما تم تكريم الدكتورة ريم مصطفى صالح وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية؛ تقديرًا لدورها البنَّاء في قطاع الصحة بالإسماعيلية.

هذا إلى جانب تكريم الأستاذة الدكتورة جميلة نصر نقيب أطباء الإسماعيلية والأستاذ الدكتور صفوت عبد المقصود نقيب الصيادلة بالإسماعيلية، والدكتور مصطفى عبد الرحمن مكاوي نقيب أطباء الأسنان بالإسماعيلية.

وخلال المؤتمر تم تكريم أفضل المشاركين في البرنامج التأهيلي للكوادر، وتكريم أفضل مدرب خلال البرنامج وتكريم الدكتور أحمد عبد اللطيف مدير مجمع الإسماعيلية الطبي وتكريم مديري الإدارات الطبية من فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، وعددًا من الأطباء والصيادلة المتميزين تقديرًا لجهودهم وإسهاماتهم في خدمة المجتمع وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء.

كما تم إهداء جوائز مالية لعدد ٥ مراكز طبية ووحدات طب أسرة لتحقيق النتائج الإيجابية المرجوة من برنامج "كبسولة وعي" والمتمثلة في حملات التوعية المنزلية لعدد من العادات منها الإفراط في تناول المضادات الحيوية والمسكنات والأعراض الجانبية للدواء، والفرق بين الدواء المثيل والدواء البديل والجرعة الموصي بها.