إطلاق حملة "ستر ودفا وإطعام" لدعم الأسر الأولى بالرعاية بقرى ونجوع الفيوم

أطلقت جمعية الأورمان بمحافظة الفيوم، حملة "ستر ودفا وإطعام"، بهدف توزيع الألاف من الألحفة والبطاطين وسلال الإطعام على غير القادرين بقرى ونجوع ومراكز محافظة الفيوم لمجابهة فصل الشتاء.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعى، والتى تؤكد دائما على الاهتمام بالأسر الاولى بالرعاية وغير القادرين، وتلبية احتياجتهم، كما تؤكد على دور منظمات المجتمع المدنى التى أثبتت أنها ركيزة أساسية للتنمية والنماء، حيث تشهد مصر طفرة فى عمل المجتمع المدني، ويدعم ذلك قيادة سياسية واعية وحكيمة تؤمن بدوره فى العديد من مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية وتنمية الشراكات المستدامة.



وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن توزيع بطاطين وألحفة الشتاء هذا العام على غير القادرين فى القرى والنجوع بالمحافظة من خلال مكتب الأورمان فى الفيوم برعاية الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظ بقيادة جبريل عبد الوهاب.



موضحًا أنه من خلال "ستر ودفا واطعام" يمكن للمتبرعين ان يشاركوا فى توفير بطانية بتكلفة 195جنيه، أولحاف ب 285جنيه، أوتوفير 2 كيلو لحوم ب 400 جنيه، أو المشاركة فى توفير سلة اطعام ب 545جنيه، وهذا التنوع ليستطيع الجميع المساهمه فى دعم الاسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا ووصول الخدمة إلى أكبر عدد من المستفيدين.



مشيرًا إلى أن توزيع الحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين نشاط خيرى موسمى أطلقته الأورمان قبل عدة سنوات وتحرص على تنفيذه مع قدوم فصل الشتاء من كل عام ونجحت من خلاله وحتى الآن في توزيع ملايين الألحفة والبطاطين على غير القادرين.

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