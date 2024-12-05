داليا مصطفى تتحدث عن أصعب فترات حياتها.. وتوضح حقيقة انفصالها عن شريف سلامة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة خبر انفصال الفنان شريف سلامة عن زوجته الفنانه داليا مصطفي بعد انتشار صور لهم في مناسبات مختلفة وظهور كل شخص منهم منفرد عن الآخر واعتقد البعض أن ذلك يعود لانفصال شريف سلامة وداليا مصطفي داليا مصطفي تتحدث عن أصعب فترات حياتها.. وتوضح حقيقة انفصالها عن زوجها شريف سلامة.

داليا مصطفي وشريف سلامة

الفنانة منال سلامة تكشف حقيقه انتشار خبر انفصال داليا مصطفي وشريف سلامة

بينما أوضحت الفنانه منال سلامة شقيقة الفنان شريف سلامة حقيقة الأخبار المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي وكشفت أن خبر انفصال داليا مصطفي وشريف سلامة هو خبر غير صادق وما هو إلا شائعات حولهم ونفت الفنانة منال سلامة حقيقة انفصال شقيقها وزوجته كما قالت ان غياب داليا مصطفي زوجة الفنان شريف سلامة عن مناسباته الفنية ما هو إلا ظروف طارئة بسبب انشغال داليا مصطفي بتصوير اعمال فنية جديدة خارج مصر وأكدت أن علاقة شقيقها شريف سلامة وداليا مصطفي علاقة قوية ومستقرة ولا يوجد اي خلافات وخبر انفصالهم ما هو إلا شائعات حولهم كما أكدت بعض مواقع التواصل الاجتماعي الإخبارية على حقيقة انفصال شريف سلامة عن زوجته داليا مصطفي وأنهم الأن في محاولات جدة للتصالح بينهم من اشخاص مقربين منهم وعلى الرغم من كل هذه الأخبار التي تتداول عن خبر انفصال داليا مصطفي وشريف سلامة إلا أن النجمان يمتنعان عن الرد ويفضلن الصمت عن اي أخبار تمس حياتهم الشخصية.

داليا مصطفي وشريف سلامة

هل عدم تقديم الدعم النفسي هو سبب انفصال داليا مصطفي وشريف سلامة

بالإضافة إلى وجود مواقع تأكد انفصال داليا مصطفي وشريف سلامة بسبب عدم تقديم شريف سلامة الدعم الكافي لزوجته داليا مصطفي اثناء فترة مرضها وتداولت بعض المواقع أن يوجد خلافات كبيرة جدًا بين الزوجين شريف سلامة وداليا مصطفي منذ الفترة الماضية وما زاد الخلافات والتعقيد بينهم هو أن شريف سلامة لم يقدم الدعم النفسي لزوجته داليا مصطفي اثناء مرضها بمرض السكري وذكرت بالفعل الفنانة داليا مصطفي أن لا احد قام بدعمها في فترة مرضها بالسكري ولم يقف معها احد في محنتها وبعد زواج دام 20 عام انتشر خبر انفصال الفنان شريف سلامة والفنانة داليا مصطفي كما يكون لديهم طفلان من هذه الزيجة وكان خبر انفصالهم شكل صدمة للجميع ولكن يظل شريف سلامة وداليا مصطفي يمتنعان عن الرد على تلك الأخبار سواء صحه تلك الأخبار أو نفيها حتى قامت داليا مصطفي بنشر فيديو يجمع صور لها عبر منصة انستجام و علقت "دي صور منزلاها قبل كده معظمها مبسوطة وبضحك، بس دي من أصعب فترات حياتي، أوعوا يغركم الصور، واللي من بره بس حابة أقول إني دلوقتي فخورة أوي بنفسي، ومبسوطة أوي بكل درس اتعلمته وشكرًا أوي للي علمني الدرس ده والشكر لكل أصدقائي اللي كانوا جنبي والشكر الأول والأخير لربنا الحمد لله".