كسور وجروح.. لاعب كرة يصدم 3 أشخاص ويصيبهم بسيارته في أوسيم

تسبب اللاعب رجب عمران لاعب فريق طلائع الجيش، فى إصابة 3 أشخاص بعدما صدمهم بسيارته أثناء استقلالهم موتوسيكل فى منطقة أوسيم شمال الجيزة.

حالتهم مستقرة

وكشفت التحقيقات، أن حالة المصابين مستقرة حاليًا، إلا أن إصاباتهم تتفاوت بين الكسور والجروح البسيطة وقد تم تقديم الإسعافات الأولية لهم.

لاعب كرة يصطدم 3 أشخاص

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين في أوسيم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إسعاف، وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكى يستقلها اللاعب رجب عمران ودراجة نارية، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم للمستشفي لتلقى العلاج، وفر اللاعب هاربا.

حُرر محضر بالواقعة بقسم شرطة أوسيم، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.