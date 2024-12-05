العمل التطوعي وتأثيره على الفرد والمجتمع فى ندوة لتربية طفولة أسيوط

نظمت كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة أسيوط اليوم الخميس ندوة تحت عنوان العمل التطوعي وتأثيره على الفرد والمجتمع.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة وتحت إشراف الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور الدكتورة يارا إبراهيم عميدة الكلية وحاضر خلال الندوة محمد فراج مدير مؤسسة مصر الخير بأسيوط

وخلال الندوة؛ تم استعراض أهمية العمل التطوعي الذي يمثل أحد أهم ركائز بناء المجتمعات، وتعزيز قيم التعاون والتكافل بين الأفراد، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للفئات المحتاجة، وتعزيز روح المسئولية المجتمعية.

تناولت الندوة؛ دور العمل التطوعي في تأهيل الأفراد لسوق العمل، والتواصل من أجل بناء شبكة علاقات تفتح آفاقًا جديدة في المستقبل، وتعزيز السيرة الذاتية، واكتساب خبرات عملية ومهارات جديدة، فضلا عن مجالات عمل مؤسسة مصر الخير، وإنجازاتها في العديد من القطاعات، ودورها في التوسع في العلاقات الاجتماعية، واكتشاف مهارات واهتمامات الشباب، وتحقيق التنمية الشاملة.

وحضر الندوة الدكتورة لمياء كدواني وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة منال أنور وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومحمد حسن مسئول ملف المتطوعين بمؤسسة مصر الخير بأسيوط، وعبد الرحمن مهنى مسئول الشئون القانونية بمؤسسة مصر الخير بأسيوط، وحسام الدين جلال أمين الكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين، والطلاب