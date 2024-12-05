بيع المخدرات وسط الشارع.. قرار المحكمة ضد إمبراطور الكيف في السلام

قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح السلام تجديد حبس المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة في السلام، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وفي التفاصيل، تم ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة أول السلام، وبحوزته (3،100 كجم لمخدر الكوكايين – عدد من الأقراص المخدرة لعقار "إكستاسى"– مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – ميزان حساس).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة.