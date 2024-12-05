تجديد حبس عاطل متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين من بطاقات الائتمان بالمرج

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تجديد حبس
تجديد حبس

قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح المرج تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين من خلال الاستيلاء على بطاقات الائتمان الخاصة بهم.

وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بمنطقة المرج، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال الاستيلاء على بطاقات الائتمان والاستيلاء على ما بها من مبالغ مالية وبحوزته مضبوطات أبرزها 5 كروت ائتمان لبنوك مختلفة ومبلغ مالى.

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وأن المضبوطات بحوزته من متحصلات نشاطه.

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