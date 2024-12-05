قبل عرضه في السينمات.. كل التفاصيل حول فيلم "بضع ساعات في يوم ما"

أعلن صناع فيلم "بضع ساعات في يوم ما" عن الموعد النهائي لعرضه في دور السينما يوم 26 ديسمبر الجاري، لينضم بذلك إلى أفلام موسم رأس السنة، بعد أن تم تأجيله عدة مرات وعلى الرغم من انتهائه من التصوير قبل عامين، إلا أن الجمهور سيحظى أخيرًا بفرصة مشاهدة هذا العمل المنتظر.

قصة الفيلم: الإثارة والتشويق في 8 ساعات

فيلم "بضع ساعات في يوم ما" مأخوذ عن رواية الكاتب محمد صادق التي تحمل نفس الاسم. تدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق على مدار 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل.د ويجمع الفيلم بين مجموعة من القصص الرومانسية الثنائية التي تربط بينها تفاصيل مختلفة، لكن كل القصص تتقاطع في مشهد واحد، مما يضفي على الأحداث طابعًا فريدًا.

قصص حب تجمع نجوم كبار

يتميز الفيلم بعدد من القصص الرومانسية التي تجمع بين أبرز النجوم في السينما المصرية، حيث يتناول العمل قصة حب بين هشام ماجد وهنا الزاهد، وأخرى تجمع بين أحمد السعدني ومي عمر، بالإضافة إلى قصة حب ثالثة بين أسماء جلال ومحمد الشرنوبي. وتدور هذه القصص وسط أجواء هادئة وجذابة، مما يعزز انتشار الأفلام الرومانسية في الفترة الأخيرة، وخاصة هذا العام.

أبطال الفيلم: تشكيلة فنية متنوعة

يشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم، من بينهم: مي عمر، هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد سلام، أسماء جلال، أحمد صلاح السعدني، محمد الشرنوبي، خالد أنور، ومايان السيد، إلى جانب عدد آخر من الفنانين. الفيلم من تأليف محمد صادق، وإخراج عثمان أبو لبن.

يعد فيلم "بضع ساعات في يوم ما" من أبرز الأعمال الرومانسية المنتظرة في موسم نهاية العام، ويترقب الجمهور لحظة عرضه في السينمات، حيث يتوقع أن يحقق نجاحًا كبيرًا بفضل قصته المثيرة وأبطاله المتميزين.