أبو ريدة وحسن حمدي في زيارة للاطمئنان على صحة الخطيب

الفجر الرياضي
محمود الخطيب وحسن
محمود الخطيب وحسن حمدي وهاني أبو ريدة

استقبل الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، بمقر الأهلي بالجزيرة ظهر اليوم، المهندس هاني أبو ريدة المرشح الوحيد لرئاسة اتحاد الكرة في دورته الجديدة.

أبو ريدة وحسن حمدي في زيارة للاطمئنان على صحة الخطيب

جاءت زيارة أبو ريدة في إطار الأجواء الودية والأخوية بينهما للاطمئنان على الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب الذي تعرض لوعكة مفاجئة ألزمته الفراش خلال الفترة الماضية، وكان بصحبته الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأسبق والصديق المشترك لكليهما.

 أثناء الجلسة تطرق الحوار إلى خطة أبوريدة ومجلسه الجديد لتطوير الكرة المصرية وعلاج السلبيات التي طفت على السطح خلال السنوات الماضية.

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وفي مقدمتها نتائج المنتخبات الوطنية، والتعاون مع الأندية بهذا الخصوص، وأزمة التحكيم المستمرة، وبطء الأداء في اتخاذ القرار خاصة بالنسبة للجان الفاعلة في الاتحاد، وجوائز البطولات المحلية التي تتناسب مع حجم إنفاق الأندية، وتطوير اللوائح.

 كما تطرق الحوار إلى ملفات عديدة أخرى منها ظاهرة "تسنين" الناشئين، والملف الطبي لحماية أرواح اللاعبين.

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