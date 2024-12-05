وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى مطار القاهرة الدولي استعدادا للسفر إلى مالي تمهيدا لخوض مباراة دجوليبا في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

بعثة بيراميدز تصل مالي لمواجهة دجوليبا

ويحل بيراميدز ضيفا على دجوليبا المالي في السادسة من مساء الأحد على استاد ٢٦ مارس بالعاصمة المالية باماكو، في ثاني جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

ومن المقرر أن تسافر البعثة على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي لرحلة الفريق لمدة ٨ ساعات حتى الوصول إلى العاصمة باماكو.

وخاض الفريق تدريبه صباح اليوم باستاد الدفاع الجوي، استعدادا لرحلة السفر إلى مالي، حيث يخوض الفريق تدريباته يومي الجمعة والسبت في باماكو.