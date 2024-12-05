فان دايك يصدم إدارة ليفربول برفض عرض التجديد

رفض الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، العرض المقدم إليه من أجل تجديد عقده وذلك في الفترة الحالية.

فان دايك مستاء من عرض ليفربول

ذكرت شبكة “ذا أتلتيك” البريطانية إن العرض المقدم من إدارة ليفربول لم يرق إلى مستوى توقعات فان دايك سواء من ناحية التمديد أو قيمة الراتب المعروض.

وأشارت الشبكة إلى إن فان دايك يحصل على راتب أسبوعي يقدر بـ220 ألف جنيه إسترليني.

بينما يتصدر المصري محمد صلاح، ترتيب قائمة الأعلى أجرًا في فريق ليفربول بقيمة 350 ألف جنيه إسترليني.

وينتهي عقد فان دايك مع ليفربول في نهاية الموسم الجاري، ولا زال مستقبل اللاعب في “أنفيلد” محل شك في ظل عدم اقتناعه بالعرض المقدم للتجديد معه.

جدير بالذكر إن نادي ليفربول يجري محادثات حالية مع الظهير الأيمن ألكسندر أرنولد من أجل تجديد عقده هو الآخر في الفترة الحالية.