إعلام جنوب سيناء ينظم ندوة عن "ٱليات مكافحة الفساد الإداري" بمدينة الطور

نظم مجمع إعلام طور سيناء اليوم الخميس ندوة حول (آليات مكافحة الفساد الإداري) بمجلس مدينة طور سيناء حاضر خلالها المحاسب على إبراهيم حماده رئيس مجلس ومدينة طور سيناء وسهير عبد العاطى نائب رئيس مجلس المدينة.

بدأت الفاعليات بكلمة ترحيب من مدير المجمع الإعلامى ايهاب عبدالله بطور سيناء وألقى نبذة عن اللقاء والذى يدور حول آليات وسبل مكافحة الفساد الادارى داخل الجهاز الادارى بالدولة.

من جانبه عرف رئيس المدينة أن الفساد الإداري أنه كل عمل يصدر بسبب سوء استخدام المنصب العام من اجل تحقيق منفعة شخصية لمصلحته الخاصة مما يسبب آثار سلبية يمس حياة كثير من البشر.

موضحا ان الفساد له الكثير من الطرق أو الآليات التى يتم بها ومنها استغلال المال العام للمصلحة الشخصية أو استغلال المنصب فى فى حجز مواقع وظيفية دون وجه حق وعدم احترام اوقات العمل الرسمية وعدم القيام بواجباته الوظيفية.

وأضاف إنه يمكن تلخيص آليات مكافحة الفساد بالاصلاح الادارى بالتخلص من السلوك الادارى الفاسد وتقييم اداء الموظفين ومعالجة الاسباب التى تؤدى للفساد المالى والادارى باصلاح ومعالجة اوجه القصور بنظام الخدمة المدنية وايضا تفعيل دور المؤسسات الرقابية فى الاشراف ومتابعة حالات الفساد الادارى والمالى ومحاسبته وتقويمه.

وفي نفس السياق قالت سهير عبد العاطى نائب رئيس مجلس المدينة ان من الهام والضروري العمل على زيادة الوعى بين الناس لمحاربة الفساد والتأكيد على دور الاسرة فى غرس القيم الدينية والاخلاقية والمهنية فى العمل وعلى الجميع التكاتف ونبذ الخلافات الشخصية جانبا والحفاظ على الممتلكات العامة داخل العمل واعلاء القيم الاخلاقية والاجتماعية بين الزملاء بعضهم البعض.

وفى الختام أعلن رئيس مجلس المدينة عن مسابقة لمدة 15 يوم لاختيار افضل ادارة بين الادارات داخل المجلس من حيث الارشفة والتنظيم للملفات وإنجاز المهام المطلوبة بكل ادارة.

ويذكر ان تلك الفعاليات تاتي في اطار الحملة (إيد فى إيد... هننجح أكيد) والتى تهدف إلى التوعية بأهمية المبادرات الرئاسية، التى اطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان وبقيادة الدكتور احمد يحيى رئيس قطاع الاعلام الداخلى وإشراف إعلامي عبد الحميد عزب مدير عام الادارة العامة لإعلام سيناء.