مجموعة ريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

بعد سحب قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025، ينتظر عشاق النادي الإسباني ريال مدريد معرفه مجموعه الفريق.
حيث  يعتبر ريال مدريد هو أحد أبرز المرشحين للفوز بتلك البطولة، وقد أشارت إدارة الفريق إنه ا تعمل بشكل جيد على الفوز بأول نسخة لهذه المسابقة والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكي.

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وقد تواجد النادي الملكي في بطولة مونديال الأندية 2025 وذلك بتتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2021، والذي توج به على حساب ليفربول الإنجليزي.

ويتواجد نادي ريال مدريد في التنصيف الأول بقرعة كأس العالم للأندية 2025، ومعه بالتصنيف الأول أيضًا كل من أندية (مانشستر سيتي – بايرن ميونخ – فلومينينسي – ريفر بليت – باريس سان جيرمان – فلامنينجو – بالميراس) وتلك الأندية سوف يتم توزيعها لمجموعات.
وبعد تصنيف فيفا، قد يقع النادي الملكي في مجموعة رفقة أندية تشيلسي، (الهلال – الأهلي)، الترجي، وسيتم إضافة مجموعة ريال مدريد فور سحب نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2025.

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