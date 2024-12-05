جامعة الفيوم ضمن أفضل الجامعات العربية بتصنيف التايمز لعام 2024

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جامعة الفيوم

صرح الدكتور عرفه صبري حسن، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن جامعة الفيوم استطاعت أن تظهر بتصنيف التايمز لدول الوطن العربى لعام 2024 2024 THE Arab University Ranking، حيث جاءت الجامعة بالفئة 101 -120 بين أفضل 351  جامعة على مستوى العالم العربي يمثلون 16 دولة عربية. أما على المستوى المحلي فقد تطور ترتيب الجامعة إلى المركز 13 بدلا من 16 العام الماضي بين الجامعات المصرية.

 

ومن الجدير بالذكر أن هذا التصنيف يعتمد فى تقييمه للجامعات على الخمسة معايير الرئيسية لتصنيف التايمز العالمى مع تغيير في بعض قيم الوزن النسبى weighting لكل معيار لتتناسب مع توجهات المنطقة العربية، وهم: التدريس Teaching  )31%(بيئة  البحث العلمى  Research Environment ) 31% (جودة البحث العلمي Research Quality) 24%، التأثير المجتمعى Societ )6%) التواجد الدولي %8 (International Outlook
ويمكن الاطلاع على البيانات الكاملة للتصنيف من خلال الرابط الإلكتروني التالي:
 
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2024/arabuniversity-rankings#!/length/-1/sort_by/rank/sort_order/asc

 

 

 

 

 

 

 

 

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