ضبط 1677 قضية مخدرات بالمنيا والجيزة خلال 4 أشهر

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عدة حملات أمنية بنطاق محافظتي الجيزة والمنيا استهدفت حائزي وتجار المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بدوائر مركزي شرطة مغاغة وبني مزار بالمنيا وأقسام شرطة بولاق الدكرور والعمرانية والطالبية والأهرام بالجيزة.

وأسفرت جهود تلك الحملات خلال الفترة من 1 أغسطس حتى 30 نوفمبر الماضيين عن ضبط 1677 قضية ضُبط خلالها 1831 متهما وبحوزتهم مضبوطات أبرزها (298،7 كجم لمخدر الحشيش - 43،035 كجم لمخدر الهيروين - 4،975 كجم لمخدر الشابو - 55،968 كجم لمخدر الآيس - 14،19 كجم لمخدر البودر - كجم لمخدر الكوكايين - 121 كجما من نبات القات المخدر - 2،08 كجم لمخدر الأستروكس - 2 كجم لمخدر الهيدرو - 5 كيلو جرامات لمخدر الأفيون - 19432 قرصا مخدرا - 25480 قرصا وأمبولا مؤثرا.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.. وجار استمرار الحملات الأمنية.