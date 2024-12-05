إصابة طالب كلية التمريض بعدة طعنات في الإسماعيلية

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أصيب طالب في الصف الثاني بكلية تمريض جامعة قناة السويس بعدة طعنات وجروح متفرقة بالجسد، وذلك جراء التعدي عليه من مجموعة من الأشخاص يستقلون درجات بخارية بمتطقة أرض الجمعيات دائرة ثالث الإسماعيلية.

وتلقي اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية لمديرية آمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغا عن إصابة المدعو عبد الله حمادة محمد 19 عاما بعدة طعنات وجر ح متفرقة بالجسد، وتم نقله لمستشفي جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.

وتبين ان المصاب طالب في الصف الثانى كلية تمريض جامعة قناة السويس، ومقيم دائرة مركز ابوصوير، وكان في زيارة احد أقاربه المقيمة بمتطقة أرض الجمعيات دائرة ثالث وقام عدد من الأشخاص يستقلون درجات بخارية بتعدي عليه باستخدام السلاح الأبيض. 

وحُرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصاب حول ملابسات وتفاصيل الحادث  وتحديد وضبط المتهمين.

مديرية أمن الإسماعيلية أرض الجمعيات عدة طعنات كليه التمريض

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