تعرف على سبب إنشاء صرح تعليمي طبي جديد بمطروح

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، مع الدكتور محمد محمود خفاجة رئيس قطاع المعاهد غرب الدلتا والدكتورة أفنان محمد عميد المعهد الفني الصحي بمطروح، والسيد الحسيني المدير المالي والإداري لقطاع غرب الدلتا، ومحمد الصرنجاوي المندوب الدائم لمعاهد قطاع غرب الدلتا رحب محافظ مطروح برئيس قطاع المعاهد غرب الدلتا بمطروح، حيث تم مناقشة جهود الارتقاء بالعمليه التعليميه الفنيه للتمريض بالمحافظة لحرص وتأكيد حرصه علي أن يقوم بخدمة التمريض من أبناء المحافظة من لتوفير كوادر في القطاع الصحى مع أهمية مهنة التمريض ودورها الانساني.

كما ناقش اللقاء مقترح تخصيص قطعة أرض بعلم الروم لإنشاء الصرح التعليمي للمعهد الفني الصحي بمطروح حتي يتم استيعاب أبناء المحافظه من مدارس التعليم الثانوى التجاري والصناعى والثانوي العام ومدارس التمريض المنتشرة في مراكز مطروح خاصة مع الاقبال الكبير على ذلك النوع من التعليم.

كما قام الدكتور رئيس قطاع معاهد غرب الدلتا باهداء اللواء خالد شعيب محافظ مطروح درع المعهد من الطبقه الاولى، معربًا عن شكره وامتنانه لحفاوة الترحيب وحسن الاستقبال والتعاون،والتنسيق المستمرة مع الوزارة في إطار الارتقاء بمنطومة التعليم الصحى.