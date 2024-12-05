عمرو مخلوف يتحدث عن برنامجه لتطوير الكرة الطائرة المصرية

تحدث عمرو مخلوف المرشح لمنصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، عن برنامجه لتطوير الكرة الطائرة المصرية على كل الجوانب سواء تطوير المسابقات أو مصادر التمويل وخلق مصادر دخل متطورة، وذلك قبل ساعات من انعقاد الجمعية العمومية العادية المقرر لها غدًا الجمعة.

التمويل

بدأ مخلوف حديثه بكشف رؤيته بشأن ملف التمويل، وأشار إلى أنه سيتم الاعتماد على ثلاثة محاور لتلبية احتياجات الاتحاد والمنتخبات الوطنية وتخفيف العبء المالي عن الأندية، لمنحها الفرصة في توفير دعم مالي أكبر لنشاط اللعبة لديها، وذلك من خلال عدة محاور على النحو التالي:

المحور الأول: استقطاب الرعاة

العمل على استقطاب عدد من الرعاة للتواجد مع الاتحاد فى مجالين وما يتفرع منهما من حقوق، المجال الأول يتعلق بالنشاط المحلي، حيث سيكون للأندية عائد يتم وضع الأسس الخاصة به بالتنسيق والاتفاق بين الاتحاد والأندية، أما المجال الثاني خاص بالمنتخبات الوطنية والتي يمكن تسويق رعايتها بشكل جيد جدا نظرا لتواجد جميع منتخبات مصر كعنصر أساسي ببطولات إفريقيا والعالم على مستوى كافة المراحل.

وف هذا الصدد تم الاجتماع مع أكثر من وكالة إعلانية والاتفاق على الخطوط العريضة لإمكانية التعاون على أن يتم التفعيل عقب الانتخابات واستلام المجلس الجديد لمهام عمله.

المحور الثاني: البطولات الرسمية والودية والمسابقات والمهرجانات

العمل على تنظيم البطولات الرسمية والودية واستغلال الفترات التى تتمتع فيها مصر بطقس معتدل لإقامة بطولات لمراحل الناشئين والناشئات، محكاة لما تقوم به بعض الاتحادات والأندية والهيئات خاصة فى أوروبا من تنظيم بطولات للأعمار السنية التى تستعد للبطولات القارية أو العالمية، تشهد مشاركة عدد كبير من المنتخبات مقابل رسوم اشتراك وإقامة، حيث يوفر هذا الأمر للاتحاد العملة الأجنبية المطلوبة لنشاط الاتحاد الدولي، وتوفر احتكاكًا قويًا للمنتخبات الوطنية، وكذلك توفر هامش ربح للاتحاد.

إضافة إلى ذلك، إقامة مسابقات ترفهية ومهرجانات طوال أشهر الصيف لنشاط الكرة الطائرة الشاطئية (بمشاركة الرعاة) واشتراك جميع الفئات سواء بطولات للعامة الراغبين فى المشاركة أو لاعبي الأندية الراغبين فى الاشتراك، وذلك من خلال توسيع قاعدة الاشتراك بمختلف الأعمار وللجنسين.

المحور الثالث: ترشيد النفقات واستثمار تواجد المنتخبات بالبطولات

ترشيد النفقات من خلال استغلال التواجد الدائم للمنتخبات المصرية ببطولات العالم على مستوى كافة المراحل السنية بتوقيع عقود مع شركات الملابس والأداوات العالمية لتوفير ما تحتاجه (المنتخبات – ومن الممكن الأندية) من أدوات وملابس بنسب خصم، في ظل رغبة الشركات في التواجد مع أكبر عدد من المنتخبات بالمحافل الدولية، ويمكن ترشيد النفقات الخاصة بمعسكرات المنتخبات الوطنية من خلال برتوكولات التعاون مع عدد من الاتحادات الأوروبية والأسيوية - وفق الاستفادة الفنية - لتوفير احتكاك ومعسكرات لمنتخباتنا من خلال تبادل الزيارات.

المنتخبات الوطنية

وتحدث عمرو مخلوف عن ملف المنتخبات الوطنية، مؤكدًا أن استراتيجيته تعتمد على التخطيط لتواصل الأجيال على مستوى منتخبات الناشئين والناشئات، والتخطيط لعمليات الإحلال والتجديد من خلال الاستعانة بالخبرات الأجنبية لتحقيق ما نسعى إليه من تحقيق ميدالية ببطولات العالم على مستوى قطاع الناشئين، وكذا التواجد بالمراكز الثمانية الأولى على مستوى الناشئات، أما على مستوى الرجال والآنسات فمواصلة الحفاظ على اللقب الأفريقي للرجال واستعادته بالنسبة للسيدات من خلال مواصلة العمل بهذين الخطين لنصل فى عام 2029 ببطولتي العالم للرجال والآنسات لمرحلة النضج بتواجد منتخب الرجال ضمن المنتخبات الثمانية الأوائل، والآنسات ضمن المنتخبات الـ16 الأوائل على مستوى العالم.

النشاط المحلي

وتطرق مخلوف إلى ملف في غاية الأهمية يخص النشاط المحلي، موضحًا أن رؤيته في هذا الملفتعتمد على إعادة صياغة مسابقات الناشئين بالصورة التي تحقق أمرين، الأول منح الفرصة لجميع الأندية للاحتكاك الجيد خلال الموسم ولفترة طويلة، والثاني منح الفرصة للأندية التي توفر اللاعبين واللاعبات للمنتخبات الوطنية من الاحتكاك القوي مع عدم استنزاف اللاعبين واللاعبات بدنيا وفنيا وذهنيا، على سبيل المثال مسابقات الناشئين يجب أن تكون مراحلها سنوية أسوة بما ينفذ في كرة اليد لأن هذا الأمر يوفر لاإتحاد قاعدة مميزة من اللاعبين واللاعبات قبل المشاركة فى المحافل الدولية سواء على مستوى إفريقيا أو العالم، وإعادة صياغة نشاط الدرجة الأولى على مستوى الرجال والسيدات بالصورة التى تحقق أمرين، الأول منافسات قوية تصب فى مصلحة المنتخب الوطني من الناحية الفنية دون التسبب فى إجهاد اللاعبين خاصة الدوليين، والثاني جذب انتباه الرعاة لمزيد من التمويل وتنمية موارد الاتحاد والأندية.

الكرة الطائرة الشاطئية

وعن ملف الكرة الطائرة الشاطئية، أكد مخلوف أن المردود الذي تقدمه الكرة الطائرة الشاطئية المصرية على المستوى الدولي إفريقيا وعالميا وحتى عربيا لا يعكس ما يجب أن تكون عليه مصر بتاريخها الرياضي الكبير، ولذلك يرى ضرورة تغيير سياسة التفكير في مستقبل الكرة الطائرة الشاطئية من خلال المحاورالتالية:

المحور الأول: البطولات

يتعلق بالاهتمام بالبطولات الترفيهية بجانب الرسمية المحددة الأعمار بجانب المفتوحة لكل الأعمار، وذلك لخلق قاعده من اللاعبين واللاعبات يمكن من خلالهم بناء جيل جديد من اللاعبين واللاعبات القادرين مع الاحتكاك على تحقيق الطفرة المطلوبة.

المحور الثاني: التخصصية للفرق

يتعلق بالتركيز على ما يقرب من ثمانية عناصر - في سن الشباب - على مستوى الرجال ومثلهم على مستوى الآنسات مع قيام الاتحاد بالدعم المالي لهم للتركيز في الكرة الطائرة الشاطئية وليس الجمع بينها وبين الكرة الطائرة بالصالات المغطاة.

المحور الثالث: برامج مميزة

يتعلق بتوفير برامج الاحتكاك المناسبة للمجموعة المنتقاة من قطاع الرجال وكذا قطاع الآنسات، وذلك يحقق أمرين، الأول الارتقاء بالمستوى الفني والبدني واكتساب الخبرات المطلوبة مع تحسين التصنيف الخاص بلاعبي ولاعبات مصر على المستويين الأفريقي والدولي، والثاني يتعلق بإمكانية الوصول للفريق الأول والثاني في كلا القطاعين الرجال والآنسات القادرين على تمثيل مصر بالمحافل الدولية وتحقيق التقدم المطلوب خطوة تلو الأخرى.

التحكيم

وكشف مخلوف برنامجه بشأن تطوير التحكيم، مؤكدًا أن المستوى العام للتحكيم في تراجع وشكوى الأندية على كافة المستويات دائمة، ولذلك يجب بذل مزيد من الجهد في هذا الملف من أجل الوصل لمستوى مقنع نسبيا خلال ثلاث سنوات، ولتحقيق ذلك الهدف سيتم التحرك في هذا الملف من خلال عدة محاور كما يلي:

المحورالأول: صقل الحكام

إعادة تأهيل الحكام فنيا من خلال دورات يتم تنفيذها بتواجد أفضل الحكام السابقين والحاليين على مستوى العالم.

المحورالثاني: تقييم الحكام

إقامة المعسكرات والتقيمات الفنية للحكام قبل بداية كل موسم مع عدم السماح لمن لا ينجح في تجاوزالاختبارات بالتواجد في المباريات لحين نجاحه في الاختبار التالي (الاختبارات دورية وفق الحاجة لها).

المحورالثالث: لائحة الحكام

تشمل منع الحكام من العمل بالأندية حتى نبتعد بهم عن دائرة الشك، مع تعديل اللائحة المالية الخاصة بهم تعويضا عن التزامهم بالتحكيم دون العمل بأي نادٍ يشارك بنشاط الاتحاد.

المحور الرابع: إكساب الخبرات التحكيمية

الدفع السريع بالعناصر الشابة المتميزة للاستفادة من العمل مع الخبرات الدولية القليلة الموجودة على الساحة في الوقت الحالي.

المحور الخامس: آلية ممارسة التحكيم

عدم السماح لفترة محددة بدخول سلك التحكيم إلا لمن مارس اللعبة فعليا وليس أي شخص دون الالتزام بالشروط.

شئون المناطق

أوضح عمرو مخلوف أن الاهتمام بشئون المناطق يأتي في مقدمة الأوليات، ويتم العمل عليها من خلال ثلاثة محاور كما يلي:

المحورالأول: مراكز التدريب

إنشاء مراكز تدريب طوال القامة بالمحافظات الأكثر احتياجا لها (التي ليس لدي ناشئيها فرصة كبيرة للممارسة بأندية المحافظة لقلة النشاط) ثم تباعا باقي المحافظات خطوة خطوة.

المحور الثاني: منتخبات المناطق

استعادة تنظيم بطولة منتخبات المناطق على مستوى الناشئين والناشئات حتى تكون هذه البطولة مصدر آخر لاكتشاف المواهب بجانب مراكز تدريب طوال القامة.

المحور الثالث: مسابقات المناطق

إعادة صياغة مسابقات المناطق ودعمها فنيا وماليا لتوفير القدر المناسب من الاحتكاك للاعبين واللاعبات في مختلف المراحل السنية.