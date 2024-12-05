روسيا تغلق القنصلية البولندية في بطرسبرغ وتطرد 3 من موظفيها

أخطرت الخارجية الروسية القنصلية البولندية في سان بطرسبورغ بسحب أوراق اعتمادها اعتبارا من الـ10 من يناير 2025، ردا على حظر وارسو نشاط القنصلية الروسية في مدينة بوزنان البولندية.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في الـ5 من ديسمبر الجاري سلمنا الجانب البولندي مذكرة تبلغه بسحب روسيا أوراق اعتماد قنصليته في بطرسبورغ اعتبارا من الـ10 من يناير 2025، ردا على حظر وارسو نشاط القنصلية الروسية في مدينة بوزنان البولندية".

كما أعلنت الوزارة 3 موظفين في القنصلية البولندية شخصيات غير مرغوب فيها، وطالبتهم بمغادرة روسيا حتى الـ10 من يناير 2025.

وجاء في البيان أنه تم إخطار الدبلوماسيين البولنديين بأن أي خطوة غير ودية تجاه روسيا، ستواجه بالرد.

وقال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي إن وارسو تلقت نبأ إغلاق قنصليتها بـ "عدم المبالاة"، مهددا بوقف عمل القنصليات الروسية المتبقية في بولندا.

وسحب سيكورسكي في نهاية أكتوبر الماضي موافقته على عمل القنصلية الروسية في بوزنان كما تم إعلان 3 دبلوماسيين روس شخصيات غير مرغوب فيها.