تصريح ناري من نجم مانشستر سيتي بعد ثلاثية نوتنجهام
رد نجم مانشستر سيتي، على ما يقال حول إمكانية خسارة الفريق لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد مروره بسلسلة نتائج سلبية في المباريات الماضية.
جيريمي دوكو: سباق لقب الدوري انتهى؟ سنرى في النهاية
قال جيريمي دوكو لاعب مانشستر سيتي في تصريح إعلامي: "ما زلنا في ديسمبر... إذا كانوا يعتقدون أن سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز قد انتهى، فليعتقدوا أنه قد انتهى".
وأضاف دوكو قائلًا: "سننظر إلى كل مباراة على حدة، ونحاول الفوز بأكبر قدر ممكن، وسنرى في النهاية!".
واستعاد فريق مانشستر سيتي، نغمة الانتصارات مجددًا أمس، بعد تجاوز نوتنجهام فورست بـ3-0 في الجولة الـ14 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويحتل فريق مانشستر سيتي، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة من 8 انتصارات وتعادلين.