سلطان والموجي والأبنودي وعبد الوهاب.. أسماء تركت بصمات لا تُنسى في مشوار فايزة أحمد الفني (بروفايل)

تحل اليوم ذكرى ميلاد كروان الشرق، الفنانة فايزة أحمد، التي لا تزال أغانيها حاضرة في وجداننا، شاهدة على مسيرة فنية طويلة ومليئة بأروع الأعمال الغنائية، وبهذه المناسبة، يستعرض لكم الفجر الفني أبرز صناع أشهر أغانيها، الذين ساهموا في تألقها وتركوا بصمة واضحة في مشوارها الغنائي.

في بداية مشوارها الفني، عندما وصلت الفنانة فايزة أحمد إلى مصر، تقدمت للإذاعة المصرية بالقاهرة، حيث قدمها الإذاعي صلاح زكي من خلال أغنية ألحان الموسيقار محمد محسن.

فايزة أحمد والموجي

لاحقًا، جمعتها محطة فارقة بالموسيقار الراحل محمد الموجي، الذي ترك بصمات مضيئة في مسيرتها الغنائية، وقد لحن لها مجموعة من روائع الأغاني، منها “أنا قلبي إليك ميال”، و”بيت العز”، و”يا ما القمر ع الباب”، وجميعها من كلمات مرسي جميل عزيز.

تعاونها مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب

كان لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب دورٌ كبير في مسيرة فايزة أحمد، حيث لحن لها مجموعة من أغانيها الخالدة التي أثرت في جمهورها. ومن أبرز هذه الأغاني:

• “ست الحبايب”

• “يا غالي عليا”

• “قدرت تهجر”

• “هان الود عليك”

فايزة أحمد وعبد الوهاب

إبداع بليغ حمدي مع صوت كروان الشرق

استطاع الموسيقار بليغ حمدي أن يقدم ألحانًا مميزة لفايزة أحمد، منها:

• “ما تحبنيش بالشكل ده” (كلمات عبد الوهاب محمد)

بصمة مرسي جميل عزيز في أغانيها

كان الشاعر مرسي جميل عزيز من أهم الشعراء الذين تعاونوا مع فايزة أحمد، حيث كتب لها العديد من أغانيها الشهيرة، منها:

• “تمر حنة”

• “يا ما القمر ع الباب”

• “ليه يا قلبي ليه”

• “حيران”

• “بيت العز”

عبد الرحمن الأبنودي وشراكة استثنائية

تعاونت فايزة أحمد مع الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي في أكثر من 17 أغنية، من أبرزها:

• “بالي معاك” (لحن محمد سلطان)

قصائد نزار قباني وفدوى طوقان بصوت فايزة أحمد

امتد مشوارها الغنائي إلى تقديم قصائد لشعراء كبار، مثل:

• “رسالة من امرأة” (كلمات نزار قباني)

• “اذهبي” (كلمات فدوى طوقان)

ألحان فريد الأطرش وأغنيات خالدة

جمعتها أيضًا تجربة مميزة مع الموسيقار فريد الأطرش، الذي لحن لها أغنيات عدة، منها:

• “أنا عمري كام سنة”

• “يا حلوتك يا جمالك”

• “يا أخي”

تعاون مثمر مع كمال الطويل

ساهم الموسيقار كمال الطويل في إثراء رصيد فايزة أحمد الغنائي، حيث قدم لها ألحانًا ناجحة، من بينها:

• “أسمر يا أسمراني”

• “هجرتك”

ألحان محمود الشريف

لم تخلو مسيرتها من بصمات الموسيقار محمود الشريف، الذي أضاف لمسة خاصة إلى أغانيها.

إرث فني خالد

بفضل تنوع تعاوناتها مع كبار الملحنين والشعراء، أصبحت فايزة أحمد رمزًا للغناء العربي الأصيل، بصوتٍ تغنى بأروع الأعمال التي ستبقى خالدة في ذاكرة الأجيال.