شاهين يتوقع مشاركة أديمي وبراندت مع دورتموند أمام جلادباخ

الفجر الرياضي
شاهين
شاهين

أعرب نوري شاهين، المدير الفني لنادي بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الخميس، عن توقعه عودة المهاجم كريم أديمي ولاعب الوسط جوليان براندت للمشاركة مع الفريق على ملعب بوروسيا مونشنجلادباخ السبت المقبل بالبوندسليجا.

شاهين يتوقع مشاركة أديمي وبراندت مع دورتموند أمام جلادباخ

وقال شاهين في مؤتمر صحفي اليوم، بشأن أديمي: "لقد ظهر بمستوى جيد، على نحو مفاجئ بالنسبة لشخص يتدرب مع الفريق للمرة الأولى".

وابتعد أديمي عن الملاعب منذ مطلع أكتوبر بسبب إصابة عضلية، وقبلها سجل خمسة أهداف وخمس تمريرات حاسمة خلال ثمان مباريات.

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وغاب براندت عن المباراة التي تعادل فيها دورتموند مع ضيفه بايرن ميونخ بهدف لمثله في قمة البوندسليجا، بسبب إصابة عضلية.

ويتواصل غياب المدافع فالديمار أنطون، وقال شاهين: "إنه شخص لا يرغب أبدا في الاعتراف عندما توجد مشكلة، لكن الآن لا يوجد طريقة أخرى".

ويتطلع دورتموند إلى تحقيق فوزه الأول خارج ملعبه في البوندسليجا هذا الموسم، بعد أن حقق ستة انتصارات مقابل تعادل وحيد في أخر سبع مباريات على ملعبه.

ويحتل دورتمونتد المركز الخامس بالبوندسليجا بفارق عشر نقاط عن بايرن ميونخ المتصدر.

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