بوتين: القوات الروسية تصنع مسيرات جديدة وتستخدمها على الجبهة
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن القوات الروسية تصنع مسيرات جديدة وتستخدمها على الجبهة.
وقال بوتين في اجتماع لمجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية: "انظروا إلى ما يفعله الرجال على خط التماس، يقومون بأنفسهم بتصنيع مسيرات جديدة ويستخدمونها".
وأضاف: "بصراحة، هذا يثير الدهشة والإعجاب".
وتابع: "إن ما يحدث على الجبهة سيحدد مصير بلدنا لسنوات، وربما لعقود عديدة قادمة".
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت القضاء على 1725 عسكريا أوكرانيا وتدمير 3 دبابات "ليوبارد" ألمانية، وعشرات المدرعات والأسلحة الغربية الأخرى لقوات كييف خلال 24 ساعة.