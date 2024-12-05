حالتهم مستقرة.. تفاصيل تصادم سيارة لاعب كرة بـ3 أشخاص في أوسيم

شهد مركز أوسيم، شمال محافظة الجيزة، حادث تصادم سيارة اللاعب "رجب عمران" لاعب بنادي طلائع الجيش، بموتوسيكل يستقله 3 مواطنين، مما أسفر عن إصاباتهم بجروح وحالتهم الآن مستقرة.

وأفادت التحريات الأولية، أن اللاعب كان يسير بسيارته الرانج روفر في إحدى شوارع أوسيم، وهناك كان تروسيكل يحمل انابيب، وإذ فجأة ظهر الموتوسيكل حاول تفاديه فاصطدم به.

تسبب اللاعب رجب عمران بنادي شهير، فى إصابة 3 أشخاص بعدما صدمهم بسيارته أثناء استقلالهم موتوسيكل فى منطقة أوسيم.

حالتهم مستقرة

وكشفت التحقيقات، أن حالة المصابين مستقرة حاليًا، إلا أن إصاباتهم تتفاوت بين الكسور والجروح البسيطة وقد تم تقديم الإسعافات الأولية لهم.

لاعب كرة يصطدم 3 اشخاص

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين في أوسيم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إسعاف، وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكى يستقلها اللاعب رجب عمران ودراجة نارية، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم للمستشفي لتلقى العلاج، وفر اللاعب هاربا.

حُرر محضر بالواقعة بقسم شرطة أوسيم، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.