“الهوى سلطان" يكتسح السينمات بإيرادات تتجاوز 67 مليون جنيه



يواصل فيلم "الهوى سلطان"، بطولة الثنائي أحمد داوود ومنة شلبي، تحقيق نجاح كبير وإيرادات مميزة منذ طرحه في دور العرض السينمائية.



إيرادات فيلم "الهوى سلطان"

حقق الفيلم، أمس، إيرادات بلغت 9 ملايين و682 ألفًا و389 جنيهًا، لترتفع إجمالي إيراداته إلى 67 مليونًا و154 ألفًا و157 جنيهًا، وذلك خلال شهر واحد فقط من عرضه.

منة شلبي من كواليس فيلم “الهوى سلطان”



قصة فيلم "الهوى سلطان"

فيلم "الهوى سلطان" يتناول قصة رومانسية درامية حول شخصية "سارة"، التي تجسدها منة شلبي، والتي تعمل سارة كموظفة حكومية وتعاني من صعوبة في الارتباط بسبب تجربة عائلية مؤلمة، تتمثل في زواج والدها، الذي يلعب دوره الفنان عماد رشاد، من امرأة أخرى غير والدتها، هذه التجربة جعلتها تحمل مشاعر سلبية تجاه جميع الرجال، لكن حياتها تتغير عندما تلتقي بالمهندس "علي"، الذي يجسد دوره أحمد داود، حيث يفتح لها آفاقًا جديدة ويغير تفكيرها بشأن الزواج.

أبطال فيلم "الهوى سلطان"

فيلم "الهوى سلطان" من بطولة منة شلبي، أحمد داوود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، عماد رشاد، وآخرون من النجوم، الفيلم من كتابة وإخراج هبة يسري.

أغنية فيلم "الهوى سلطان"

حققت الأغنية الدعائية لفيلم "الهوى سلطان"، التي يؤديها الفنان بهاء سلطان، صدى جماهيريًا واسعًا منذ طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" في الأيام الأخيرة، الأغنية جاءت بعنوان "أنا من غيرك".

ويعرض إلى جانب الهوى سلطان حاليا في السينمات أفلام "الحريفة" بطولة نور النبوي وكزبرة وأحمد غزي، "الفستان الأبيض" بطولة ياسمين رئيس وأسماء جلال وأحمد خالد صالح، "وداعًا حمدى" بطولة شيرين رضا وآية سماحة وعلى الطيب، "آل شنب" بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال وهيدى كرم، "المخفى" بطولة أحمد سلطان وعمرو عبد الجليل، إضافة إلى استمرار عدد من الأفلام التي تم طرحها في عيد الأضحى والصيف.