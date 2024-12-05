رئيس جامعة أسيوط يُصدر 3 قرارات بتعيين ثلاثة رؤساء أقسام ببعض كليات ومعاهد الجامعة

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط مساء اليوم الخميس ثلاثة من القرارات المتضمنة تعيين، وتجديد ندب رؤساء لمجالس الأقسام، بكليتي؛ الطب البيطري، والآداب ومعهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية بالجامعة

وتضمنت القرارات تجديد ندب الدكتور محمد أحمد الملقب بالخرشي الأستاذ بقسم الوراثة، بكلية الزراعة للقيام بالإشراف على قسم البيوتكنولوجيا التطبيقية، بمعهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية، وتعيين الدكتور مجدي عبدالجواد علوان الأستاذ بقسم الآثار، بكلية الآداب؛ رئيسًا لمجلس القسم، وتجديد ندب الدكتور محمد مصطفى محمد عبدالرحمن الأستاذ المساعد بقسم الفارماكولوجيا الطبية، بكلية الطب؛ للقيام بأعمال رئيس مجلس قسم الفارماكولوجيا، بكلية الطب البيطري

وأكد الدكتور المنشاوي على الاهتمام بتطوير الأقسام العلمية، داخل كليات الجامعة، والعمل على الارتقاء بها، والنهوض بكافة مخرجاتها التعليمية؛ وذلك في إطار استراتيجية الجامعة، التي تسعى لتحقيقها؛ وصولًا إلى الإنتاج العلمي المتميز، وتعزيز كفاءة العملية التعليمية، والبحثية بالجامعة، مهنئًا القيادات الأكاديمية على مهامهم الموكلة إليهم، ومتمنيًا دوام التوفيق والسداد