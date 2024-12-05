الفنون المسرحية في ورشة تدريبية لمركز ذوي الإعاقة بجامعة أسيوط

نظم مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة أسيوط مساء اليوم الخميس ورشة تدريبية على الفنون المسرحية، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك في إطار الدور المهم للمسرح الجامعي في معالجة قضايا المجتمع، وبناء شخصية الطالب.

وتأتي الورشة التدريبية تحت إشراف؛ الدكتورة أمنية محمد إبراهيم عبد القادر مدير المركز، والدكتور جمال الصاوي المدير الإداري للمركز، وذلك في إطار مبادرة تمكين التي تأتي تحت شعار أمل يغير كل شيء

ووجه الدكتور أحمد المنشاوي، إلى التوسع في أنشطة مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة أسيوط، واستكمال تحقيق الأهداف التي أنشأ من أجلها، لكي يتماشى مع سياسة الدولة في هذا الشأن، والتعاون مع الجهات ذات الاهتمام في تقديم خدمات للطلاب ذوي الهمم، مؤكدا اهتمام إدارة الجامعة بدعم الفنون المسرحية كأحد أهم الأنشطة الثقافية والفنية التي تسهم في دمج ذوي الإعاقة في المجتمع، والتعبير عن قضاياهم وطموحهم وأحلامهم، مشيدا بما حققه طلاب ذوي الهمم بجامعة أسيوط؛ من تفوق وتميز في مهرجان إبداع العام الماضي، وحصولهم على المركز الثالث، عن العرض المسرحي "القلب الأبيض"، وتأهيلهم للمشاركة هذا العام في مهرجان "إبداع 13" بعرض مسرحى يناقش مشكلة الثأر، ويدعو لنبذ ميراث الدم.

وأوضحت الدكتورة أمنية عبد القادر؛ إن المركز يعقد تدريبات فنية تتضمن؛ ورش تدريبية على الفنون المسرحية طوال العام، بمشاركة المخرج محمود عيد، حيث يتم تدريب نحو 30 طالبا وطالبة من مختلف الإعاقات، بما فيها الإعاقات السمعية حيث يتم تدريب الصم على أداء حركات تعبيرية داخل العرض المسرحي.

وأضافت مديرة المركز، أنه الاستعداد للمشاركة في مهرجان الإبداع المسرحي 13 هذا العام، وتدريب طلاب المركز بالعرض المسرحى (الواغش)، للمؤلف رأفت الدويري، والمخرج محمود عيد، والذي يناقش مشكلة (الثأر)، ويدعو لنبذ ميراث الدم، والقضاء على هذه العادة التى يحاربها المجتمع المصري، حيث يشارك ذوي الهمم من خلال هذا العرض في نشر الوعي وترسيخ مبادئ المحبة والسلام بالمجتمع