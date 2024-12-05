آرسنال ينصدم بقرار رافائيل لياو

كشفت تقارير صحفية عن آخر مستجدات مفاوضات تعاقد الفريق الإنجليزي آرسنال، مع نجم نادي ميلان، اللاعب البرتغالي رافائيل لياو.



وقد أجرى نادي آرسنال اتصالات مع اللاعب البرتغالي، بشأن الانتقال خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لكن العرض جاء رده برفض قاطع من اللاعب.



وقد لفت صاحب الـ 25 عامًا العديد من الأندية الكبرى خلال الفترة الأخيرة،ويعد أبرز المواهب في الدوري الإيطالي، لما يقدمه من أداءً مميزًا هذا الموسم بتسجيله 5 أهداف وصناعة مثلها في 18 مباراة.



والجدير ذكره أن عقد اللاعب مستمر ل 4 سنوات مع ميلان وقد أبدي اللاعب رغبته فى التركيز على استكمال الموسم مع فريقه، بينما قد يفكر في العروض المقدمة له في الصيف المقبل.

ويستعد الفريق الإيطالي لمواجهة أتلانتا، غدا الجمعة الموافق 6 من ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر الدوري.