تأهل نادي ليون سيتي سايلرز السنغافوري إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه بورت التايلاندي 5 / 2 اليوم الخميس في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة السادسة، والتي شهدت أيضا فوز زيجيانج الصيني خارج ملعبه على بيرسيب باندونج الإندونيسي 4 / 2.

ليون سيتي سايلرز يرافق بورت إلى دور الـ16 بدوري أبطال آسيا 2

وتقمص سونج وي-يونج دور البطولة لفريق ليون سيتي سايلرز بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق الأولى و36 و67 وأضاف شوال أنور ولينارت ثاي الهدفين الآخرين في الدقيقتين 71 والتاسعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

في المقابل أحرز هدفي بورت فيليب أموريم في الدقيقة 50 وفرانز بطرس في الدقيقة 52.

ورفع ليون سيتي سايلرز رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام بورت ليصعدا سويا لدور الـ16.

وفي المباراة الثانية، ودع نادي زيجيانج الصيني البطولة رغم فوزه خارج ملعبه على بيرسيب باندونج الإندونيسي 4 / 3.

وسجل أهداف زيجيانج فرانكو أندرياسيفيتش (هدفين) في الدقيقتين 15 و39 وجان كواسي (هدفين) في الدقيقتين 22 و58، فيما أحرز أهداف بيرسيب باندونج بيكهام بوترا في الدقيقة 31 وديفيد دا سيلفا في الدقيقة 70 وتايرون في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.

ورفع زيجيانج رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث، وتوقف رصيد بيرسيب باندونج عند خمس نقاط في المركز الرابع الأخير.