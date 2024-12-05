وزير الداخلية يستقبل المندوب العام للأمن الوطني بجمهورية الكاميرون

حوادث
جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية،  مارتن مبارجا نجويلى، المندوب العام للأمن الوطنى بجمهورية الكاميرون، والوفد المُرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.
وقد استعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين أجهزة الأمن فى البلدين وأساليب تعزيزها بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الإهتمام المُشترك  حيث أعرب الوزير الضيف عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية، مُؤكدًا اهتمام بلاده بتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية فى شتى مجالات العمل الأمنى  وخاصةً فى مجال مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية، وتعزيز قنوات الإتصال بين الجانبين مُشيدًا بالقدرات والإمكانات التقنية والعلمية والتدريبية التى شاهدها خلال زيارته لعدد من قطاعات الوزارة، وتطلعه للإستفادة منها فى صقل خبرات ومهارات الكوادر الشرطية بدولة الكاميرون فى مختلف المجالات التدريبية.
ومن جانبه أعرب اللواء محمود توفيق ــ وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة المندوب العام للأمن الوطنى بجمهورية الكاميرون للقاهرة، مؤكدًا حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بدولة الكاميرون فى ضوء علاقات الصداقة التاريخية التى تربط البلدين مُشيرًا إلى أهمية تعزيز آليات التعاون وترحيبه بتبادل الخبرات فى المجالات الأمنية محل الإهتمام المُشترك وتضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة بشتى أشكالها فى ظل التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

حوادث الفجر الداخلية المصرية اللواء محمود توفيق الكوادر الشرطية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية القضايا الأمنية

مواد متعلقة

ضبط 1677 قضية مخدرات بالمنيا والجيزة خلال 4 أشهر

أمن المنافذ يضبط 40 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط 50 ألف مخالفة متنوعة في حملات مرورية خلال 24 ساعة

ضبط 14 مليون جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

ضبط 14 متهما بارتكاب جرائم سرقات متنوعة بالجيزة والدقهلية

ضبط 7 شركات دون ترخيص للنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

تحرير 140 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق

حملات أمنية في أسيوط وأسوان ودمياط والبحيرة لضبط الخارجين على القانون

الأكثر قراءة

عاجل - تفاصيل موافقة حركة حماس على مقترح مصري لتشكيل لجنة إدارة غزة

عاجل.. موقف الخطيب من السفر مع الأهلي إلى قطر لخوض بطولة كأس الإنتركونتيننتال

المعسكر المغلق هدية نجوم مصر لمنتخب بني سويف استعدادا لنهائي دوري مراكز الشباب

قبل عرضه.. كريم محمود عبد العزيز يروج لأحدث أفلامه "الهنا اللي أنا فيه"

تحرك عسكري لبناني على الحدود الشرقية مع سوريا

الإصابة تهدد مشاركة بالوجون مع موناكو أمام أرسنال بدوري أبطال أوروبا

بعد نجاح كبير وتميز.. كارمن سليمان عضو لجنة تحكيم برنامج "نجوم الغد"

أمين عام "حزب الله": سنكون إلى جانب سوريا لإحباط هذا العدوان بما نتمكن منه