بعد تقديم استقالته.. من هو وزير الدفاع الكوري الجنوبي كيم يونغ هيون؟

خلال الساعات القليلة الماضية، أعلن وزير الدفاع الكوري الجنوبي، كيم يونغ هيون، تقديم استقالته إلى الرئيس يون سوك يول، وتحمله المسؤولية الكاملة عن محاولة فرض الأحكام العرفية التي أثارت أزمة سياسية غير مسبوقة في البلاد.

جاء ذلك بعد اتهامات للجيش بالتورط في محاولة تعطيل عمل البرلمان، مما تسبب في ردود فعل غاضبة محليًا ودوليًا.

اعتذار وتحمل المسؤولية



في بيان وجهه إلى وسائل الإعلام، اعتذر كيم يونغ هيون للمواطنين عن قراره نصح الرئيس بفرض الأحكام العرفية، مشددًا على أن العسكريين الذين نفذوا الخطة عملوا تحت توجيهاته المباشرة، قائلًا:"أتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا القرار الذي أربك المواطنين وأضر بالنظام السياسي في البلاد".

رد فعل المعارضة



جاء إعلان الاستقالة بعد تقديم الحزب الديمقراطي المعارض اقتراحًا إلى البرلمان لعزله، على خلفية محاولة فرض الأحكام العرفية التي وُصفت بأنها "محاولة انقلابية" لتقييد صلاحيات البرلمان في مناقشة إجراءات لعزل الرئيس يون.

تحركات البرلمان



تخطط لجنتا الدفاع والشؤون الداخلية في البرلمان لعقد جلسة طارئة لاستجواب المسؤولين العسكريين المتورطين في الواقعة، بمن فيهم وزير الدفاع المستقيل وقائد قوات الأحكام العرفية بارك آن سو.



من هو وزير الدفاع الكوري الجنوبي؟

هو كيم يونغ هيون، تم تعيينه في سبتمبر 2024 من قبل الرئيس يون سوك-يول، خلفًا لشن وون سيك الذي انتقل لمنصب مستشار الأمن القومي.

كيم يونغ هيون كان قائدًا عسكريًا بارزًا، حيث شغل سابقًا منصب رئيس جهاز الأمن الرئاسي، ويتمتع بخبرة طويلة كجنرال في الجيش الكوري الجنوبي.

منعه من السفر



أعلن مكتب المدعي العام في سول، اليوم الخميس، منع وزير الدفاع الكوري الجنوبي السابق كيم يونغ هيون من مغادرة البلاد، في إطار بدء تحقيق رسمي حول تهمة الخيانة الموجهة إليه.