مصطفى غربال حكمًا لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الكونفدرالية الإفريقية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم من الجزائر لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام المصري المقرر لها في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


ويتكون طاقم التحكيم من، الجزائري مصطفى غربال حكمًا للساحة ويعاونه مواطنيه مقران قوراري وعباس أكرم زرهوني مساعدين والجزائري حسام بن يحيى حكمًا رابعًا.

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واختار "كاف"  السوداني مأمون بشارة مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام عبد الباسط إبراهيم من جنوب إفريقيا، والمنسق العام الكسندر أسانتي من غانا.


ويلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي في تمام الساعة السادسة مساء يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.


ويستعد فريق الزمالك للقاء إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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