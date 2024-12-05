انطلاق فعاليات مبادرة آمنة ضمن فعاليات حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة في أسيوط

نظمت مبادرة آمنة بمحافظة أسيوط مساء اليوم الخميس بالتعاون مع مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي Tadwein تدوين بإطلاق استراتيجية مبادرة آمنة وذلك في إطار حملة الأمم المتحدة ال16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة



وجاء ذلك بحضور الشيخ سيد عبد العزيز امين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط واللواء فريد الشويخ أمين لجنة الطوارىء والأزمات ببيت العائلة المصرية بأسيوط ولفيف من القيادات المجتمعية والنسوية والحزبية وممثلى بعض مؤسسات المجتمع المدنى بأسيوط



وشملت الفعاليات كلمة هبة ممتاز المدير التنفيذى للمبادرة ومؤسس المبادرة للترحيب والتعريف بالمبادرة وشرح لاستراتيجية مبادرة آمنة بالمحافظة والفعاليات التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية بقرى ومراكز المحافظة وبرامج التوعية



وثم تم عرض فيلم تسجيلى عن بعض فعاليات المبادرة و كلمة أسماء مهران مدير التمكين الاقتصادي للمرأة بالمبادرة والتى استعرضت بعض جهود التمكين الاقتصادى وتدريب السيدات على بعض الحرف والمشروعات المتناهية الصغر لتمكينها اقتصاديا



وأشارت فاطمة العوامري مدير مكتب المساندة القانونية من مؤسسات المبادرة إلى بعض الاتفاقيات الدولية ومواثيق الأمم المتحدة التى تناهض العنف ضد المرأة وتحفظ للمرأة حقوقها فى المجتمع فضلا عن قوانين ومواد الدستور المصرى التى تحفظ حقوق المرأة المصرية وتمكنها فى كافة القطاعات وتجرم كافة مظاهر العنف ضد المرأة وخاصة الجرائم القائمة على النوع الاجتماعى



وكما تم عرض مسرحى واستعراض بعض المناقشات المفتوحة للقيادات الحضور وتوزيع هدايا على الحضور



وأكد الشيخ سيد عبد العزيز على ضرورة تعميم فعاليات المبادرة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنى لتحقيق أقصى استفادة منها وتشبيك الجهود لتحقيق تنمية بشرية حقيقية بالتزامن مع تنفيذ المبادرات الرئاسية لبناء الإنسان ومساندة حقوق المرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وخاصة بقرى الريف المصرى