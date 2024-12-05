نائب محافظ الجيزة يتفقد انتظام العمل داخل مستشفى البدرشين المركزي (صور)

أخبار مصر
إبراهيم الشهابي نائب
إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن سير العمل بمستشفى البدرشين المركزي للوقوف على الخدمات المقدمة للمرضي المترددين من أهالي البدرشين ومحيطها.

حيث تفقد نائب محافظ الجيزة، أقسام الاستقبال والعيادات والرعاية المركزة وحرص النائب علي الأستماع لاراء المرضي المتواجدين بالمستشفي عن مستوى الخدمة المقدمة وأي معوقات تواجههم.

كما تفقد نائب محافظ الجيزة، أعمال الخطة الأستثمارية لتركيب بلاط الأنترلوك لعدد ٥ مناطق بعدد ٧٠ شارع بمتفرعات شوارع النيل السعيد وبورسعيد وعمرو بن العاص وعباس عناني والمحكمة القديمة خلف مسجد عكاشة فرج بمدينة البدرشين مشددا برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

واختتم نائب محافظ الجيزة، جولته الميدانية بتفقد فاعليات القافلة المجانية الشاملة بمنطقة عرب الساحة بمدينة الحوامدية التي تنفذها مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع محافظة الجيزة وجامعة القاهرة وتشمل فعاليات المبادرة قوافل طبية وبيطرية وخدمات صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي.

والتقى الشهابي، خلال الفاعليات بعدد كبير من مواطني المدينة لبحث شكواهم ومطالبهم.

رافق نائب محافظ الجيزة خلال الجولة، محمود شنب رئيس مركز البدرشين هاني السيسي
رئيس مدينة الحوامدية، ومحمود فريد مدير عام مستشفى البدرشين المركزي، وأحمد شعيب
منسق عام حياة كريمة بالجيزة، ومصطفى محمد نائب منسق عام حياة كريمة بالجيزة.

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