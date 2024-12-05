أنهت مؤشرات البورصة المصرية آخر جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي، حيث صعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.02% ليصل إلى 30،839 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بنسبة 0.4% مسجلًا 3،

الاقتصاد
بوابة الفجر

أنهت مؤشرات البورصة المصرية آخر جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي، حيث صعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.02% ليصل إلى 30،839 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بنسبة 0.4% مسجلًا 3،192 نقطة.


 

كما شهد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا ارتفاعًا بنسبة 0.66% ليغلق عند 11،746 نقطة، بينما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.73% ليصل إلى 8،559 نقطة.


 

أداء السوق

بلغ رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 2.270 تريليون جنيه في نهاية التعاملات، مقارنة بـ2.251 تريليون جنيه في جلسة الأربعاء.

وتوجه المستثمرون المصريون والأجانب نحو الشراء بصافي قيم بلغ 43.2 مليون جنيه و12.6 مليون جنيه على التوالي، بينما فضل المستثمرون العرب البيع بصافي قيم بلغ 55.8 مليون جنيه.

سجل إجمالي قيمة التداول نحو 12.6 مليار جنيه بعد تنفيذ 112.6 ألف عملية على كمية تداول بلغت 1.4 مليار ورقة مالية.


 

الأسهم الأكثر ارتفاعًا

تصدر قائمة الأسهم الرابحة:

1. مستشفى النزهة الدولي بارتفاع 12.86% ليغلق عند 9.74 جنيه.

2. مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 10.83% عند 208.69 جنيه.

3. أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بنسبة 8.83% ليصل إلى 1.011 جنيه.

4. تعليم لخدمات الإدارة بنسبة 8.78% ليغلق عند 10.9 جنيه.

5. أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 8.33% عند 0.299 جنيه للسهم.


 

الأسهم الأكثر انخفاضًا

على الجانب الآخر، تصدر التراجعات:

1. مطاحن مصر العليا بانخفاض 7.95% ليغلق عند 287.06 جنيه.

2. الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بنسبة 7.69% عند 22.57 جنيه.

3. العامة للصوامع والتخزين بنسبة 3.52% عند 180.55 جنيه.

4. برايم القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 3.36% ليغلق عند 0.632 جنيه.

5. أجواء للصناعات الغذائية - مصر بنسبة 2.53% عند 88.9 جنيه للسهم.


 

بهذا الأداء، تستمر البورصة المصرية في تحقيق مكاسب متباينة بين المؤشرات والأسهم مع تسجيل نشاط تداول قوي.

اخر جلسات الأسبوع ارتفع ارتفاع جماعي 8 مليون جنيه 6 مليار جنيه الصناعات الكيماوية الشركات الصغيرة والمتوسطة الشركات الصغيرة الصغيرة والمتوسطة الشرك الشريعة الإسلامية

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