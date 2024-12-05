في مستهل زيارتهما لشركة النصر للأسمدة..

وزيرا قطاع الأعمال والبيئة يعقدان لقاء موسعا مع محافظ السويس ونواب البرلمان

الاقتصاد
بوابة الفجر

بدأ المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، صباح اليوم الخميس، زيارة إلى شركة النصر للأسمدة "سمادكو" التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - حيث كان في استقبالهما اللواء أ.ح طارق حامد الشاذلي محافظ السويس.
 
 و تم التباحث حول سبل تعزيز التعاون بين وزارتي قطاع الأعمال العام والبيئة لتنفيذ مزيد من المشروعات البيئية في مختلف الشركات الصناعية.

 استهل الوزيران ومحافظ السويس الزيارة بعقد لقاء مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة السويس، في إطار الحرص على تعزيز التعاون بين الحكومة والبرلمان، وتم خلال اللقاء الاستماع إلى الرؤى والمقترحات التي عرضها السادة النواب، ومناقشة واستعراض عدد من الموضوعات الخاصة بشركة النصر للأسمدة والجهود المبذولة لتحقيق الإستدامة فى المجال الصناعى والبيئي، بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس.

أكد الوزيران أن مشروعات تطوير الشركات وتحديث العمليات الصناعية باستخدام تكنولوجيا حديثة لا بد وأن تشتمل على تحقيق معايير الجودة والاستدامة والالتزام بالاشتراطات البيئية.

وقد أشاد نواب البرلمان بالجهود الحكومية المبذولة في تطوير الصناعة وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدين دعمهم الكامل لكافة المبادرات الرامية إلى تعزيز القطاع الصناعي في محافظة السويس.

أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أعضاء اشتراطات الاشتراطات الاشتراطات البيئية الجهود المبذولة الجهات المعنية التنمية المستدامة التنمية الجهود الحكومية الدكتورة ياسمين الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمى القابضة للصناعات الكيماوية

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