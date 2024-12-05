مشاركة مصرية كبيرة من الغرفة الهندسية بمعرض العراق الدولي للإنشاءات والبنية التحتية ١٢ ديسمبر المقبل

٢٢ شركة مصرية تشارك بمعرض بغداد على مساحة ٤٠٠ متر

تشارك مصر في معرض العراق الدولي للبناء والإنشاءات والبنية التحتية بدولة العراق الشقيقة في الفترة من ١٢ إلى ١٥ ديسمبر المقبل من خلال ٢٢ شركة مصرية على مساحة ٤٠٠ متر.

ويقام المعرض بمشاركة غرفة الصناعات الهندسيةً باتحاد الصناعات المصرية والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية وتنظم المعرض شركة بيزنس بلس الإماراتية.

وأوضح محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن الغرفة تشارك هذا العام بالمعرض بوفد كبير من الشركات لما لمسته من أهمية لهذا المعرض وفتح أسواق تصديرية للمنتجات المصرية مؤكدا أن دولة العراق الشقيقة تمثل سوقا واعدا للمنتجات المصرية.

وقال أشرف الهواري ممثل بيزنس بلس الاماراتية أن الهدف من المشاركة في هذا المعرض الهام هو البحث عن فرص تصديرية جديدة للشركات المصري في السوق العراقي في ظل الطفرة العمرانية وتطوير البنية التحتية بالعراق التي تتسارع وتيرتها بشكل كبير وهذا يجعل في العراق فرصة كبيرة لنفاذ المنتجات المصرية المتميزة لديها.

و أوضح الهواري ان هناك طلب كبير من الشركات المصرية بالقطاعات الصناعية المختلفة على التواجد بالسوق العراقي وفتح أسواق تصديرية لمنتحاتها توفر العملة الاجنبية وتدعم عمليات التصدير خاصة في سوق مثل العراق الذي يعمل بكل قوة حاليا على إعادة الإعمار.

وأشار إلى أن الشركات المصرية هذا العام المشاركة بمعرض العراق الدولي للبناء والإنشاءات واللبنية التحتية تتنوع ما بين شركات تصنيع المولدات الكهربائية والبي ڤي سي والبويات والمواسير وشرائح الالمونيوم والشيش الحصيرة والمواسير البلاستيك ومواسير مياه الشرب والصرف الصحي وغيرها.