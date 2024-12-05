بايرن ميونخ يقترب من تجديد عقد لاعب.. ومانشستر يونايتد يتمني توقف الصفقة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أشار الصحفي فلوريان بلاتنبيرغ عن آخر مستجدات مفاوضات بايرن ميونخ مع اللاعب ألفونسو ديفيز لتمديد عقده الذي ينتهي في 2025.
وكشف أنه هناك اتفاق مبدئي تم التوصل إليه بشأن راتب اللاعب في العقد الجديد.
وأوضح إنه لا تزال هناك بعض التفاصيل لم تنتهي وبحاجة إلى الاتفاق، وقد لفت الفونسو العديد من أنظار الأندية الأوروبية خلال الفترة الاخيرة لما يقدمه من مستوى متميز.

حيث يُعتبر حاليًا من أبرز الأسماء في الفريق، ومن الواضح أنه قدم تنازلات كبيرة فيما يتعلق بالراتب، مما يعكس رغبته في الاستمرار مع النادي البافاري.

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وأكد ان المفاوضات تسير بشكل إيجابي، ومن المتوقع أن تجرى محادثات حاسمة قبل فترة الانتقالات لإنهاء كافة التفاصيل، وتعتبر أن الصفقة لم تُغلق بعد، يبدو أن ديفيز سيوقع عقدًا طويل الأمد مع بايرن ميونخ في القريب العاجل.

والجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يواصل متابعة الوضع عن بعد،حيث يعرف النادي الإنجليزي أن ديفيز من المرجح أن يمدد عقده مع بايرن في المستقبل القريب.

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