هبوط أرضي محدود بطريق زاوية المصلوب بمركز الواسطى ببني سويف

تعرض طريق قرية زاوية المصلوب بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، لهبوط أرضي محدود بمنطقة تقع بين مسجد ومدرسة إبتدائية بالقرية، تم توجيه فريق من الجهات المعنية إلى موقع الحادث للتحقق من الأمر واتخاذ التدابير اللازمة.

وتلقت غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى ببني سويف، اليوم، بلاغًا بحدوث هبوط أرضي بطريق زاوية المصلوب، وتحديدًا بجوار مسجد عمر بن الخطاب ومدرسة المصلوب الابتدائية.

وعلى الفور، تم توجيه فريق من الجهات المعنية إلى موقع الحادث للتحقق من الأمر واتخاذ التدابير اللازمة، وتبين من المعاينة المبدئية أن الهبوط ناجم عن تسرب داخل غرف الصرف الصحي بالمنطقة، مما أدى إلى حدوث خلل بطبقات التربة أسفل الطريق.

وفي ضوء ذلك، تم استدعاء فريق مختص من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تواجدت الفرق الفنية بالفعل بالموقع لبدء أعمال الصيانة والإصلاح، كما تم تأمين الموقع بالكامل لضمان سلامة المارة والسيارات، حيث قامت الجهات المختصة بوضع الحواجز والعلامات التحذيرية في المنطقة المتضررة.

ويجرى حاليًا العمل على حل المشكلة بأسرع وقت ممكن، مع الالتزام بالمعايير الفنية والهندسية لتلافي تكرار مثل هذه المشكلات في المستقبل، تحت إشراف حمادة راضي، رئيس المركز، الذي تواجد بمكان الواقعة الوضع أولًا بأول حتى الانتهاء من الإصلاحات بشكل كامل وإعادة فتح الطريق بأمان أمام حركة المرور.

وطمأنت الوحدة المحلية بمركز الواسطى ببني سويف، الأهالي، مؤكدة أن الهبوط الأرضي لا يمثل خطرًا ولا داعي للخوف وأنه لا يوجد ما يمنع من المرور في المناطق المحيطة بالموقع، مع الالتزام بتوجيهات الفنيين المختصين لتجنب أي مخاطر، مؤكدة أنه يتم التعامل الفوري مع الموقف وستم الانتهاء من الإصلاح عاجلًا.

وكان الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، قد أكد ـ في تصريحات سابقة ـ على حرص الأجهزة التنفيذية على ضمان سلامة الطرق والمرافق العامة بالمحافظة، بما يسهم في توفير بيئة آمنة ومريحة للمواطنين، بكافة مراكز وقرى المحافظة.