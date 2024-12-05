"هيجيلي موجوع" لـ تامر عاشور تتوج أغنية عام 2024 وتحقق رقما قياسيا

"هيجيلي موجوع" لـ تامر عاشور تتوج أغنية عام 2024 وتحقق رقما قياسيا

الفجر الفني
تامر عاشور
تامر عاشور

منصة الموسيقى "Spotify" كشفت عن ملخصها السنوي "Wrapped" لعام 2024، الذي يُبرز عادات الاستماع للمستخدمين ويحتفي بالفنانين وصناع الموسيقى الذين حققوا إنجازات استثنائية هذا العام. التقرير يُلقي الضوء على الأغاني التي صنعت لحظات فارقة في المجتمع المصري، ويسلط الضوء على الأنماط الموسيقية الأكثر استماعًا، مما يعكس التوجهات الفنية لجمهور المنصة.

تامر عاشور 

 

حقق الفنان تامر عاشور نجاحًا كبيرًا هذا العام، حيث حصدت أغنيته الشهيرة "هيجيلي موجوع" النصيب الأكبر من الاستماع على منصة Spotify، لتتوج كأغنية العام 2024، الأغنية لاقت صدى واسعًا بفضل كلماتها المؤثرة وألحانها المميزة، مما جعلها تحظى بإعجاب كبير من الجمهور.

حققت أغنية "هيجيلي موجوع" لتامر عاشور نجاحًا ساحقًا منذ إصدارها في فبراير الماضي، حيث تجاوزت 176 مليون مشاهدة عبر موقع «يوتيوب»، الأغنية استحوذت على قلوب المستمعين، مما جعلها من أبرز الأعمال الفنية لعام 2024.

أغنية "هيجيلي موجوع" من كلمات عليم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، مع ماستر لصقر، ومشاركة مصطفى نصر على الجيتار، مما أضاف لمسة موسيقية مميزة أسهمت في نجاح العمل.

 

كلمات أغنية هيجيلي موجوع

وتقول كلمات الأغنية:

هيجيلي موجوع دموعه في عينه تعباه
هديله أسبوع هيجي بعديها ندمان
هيجيلي ويشوف ساعتها أنا ناوي على إيه
هيجيلي بالخوف باين في كلامه وعينيه

هيجيلي موجوع دموعه في عينه تعبان
هديله أسبوع هيجي بعديها ندمان
هيجيلي ويشوف ساعتها أنا ناوي على إيه
هايجيلي بالخوف باين في كلامه وعينيه

هيشوف وش تاني مني يا ريت ما يشوفوش
معقول لما يجي بعد أذاه ما أوجعوش؟
ده أنا ناوي لو فاق ما أسيبش كلام ما أقولهوش
هيغيب يروح فين؟ في مين ناس راحوا وماجوش

مسكين وغلبان قالولي: "بعديك خلاص ضاع"
آه يا عيني عشمان قولوا له خلصانة بوداع

 

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